Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Kaza yapan kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı

KAYSERİ'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kaza yapan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Dursun Uykur yönetimindeki 38 TF 648 plakalı kamyonet, plakası öğrenilemeyen Yusuf C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlandı. Taklalarla atan kamyonet hurda yığınına döndü. Kazada kamyonet içinde bulunan ve hurdacılık yaptığı iddia edilen aynı aileden Dursun Uykur, Kazım Uykur, Polat Uykur, Can Uykur, Ali Uykur ve diğer aracın sürücüsü Yusuf C. çeşitli yerlerinden yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılardan Kazım ve Polat Uykur, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, silahlı saldırı sonrasında yaralanan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun ile ilgili, "Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi" dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vahit Olgun'un bilinci açık şekilde ameliyata alındığını ifade eden Vali Taşbilek, "Bu akşam saatlerinde bir silahlı saldırı bilgisi alınması üzerine, başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere derhal anında müdahale ile hastaneye getirilen değerli Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi. Gerekeli tıbbi müdahalelerin ardından bu süreci selametle atlatacağımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varacağız sonraki süreçte adli makamlar konuyla ilgilenecek, adli süreç devam eder. Bize ulaşan bilgiler 2 kişi oldukları yönünde, yapılan çalışmalar neticesinde daha da netleşecekö ifadelerini kullandı.

Kavga ettiği kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşi ve köylüyü yaraladı

KARAMAN'da Medreselik köyünde Mustafa G. (51), belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Doğan'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Sadık G. (48) ve Faruk U.'yu (39) yaraladı. Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Medreselik köyünde meydana geldi. Mustafa G., yolda karşılaştığı Ali Doğan ile belirlenemeyen nedenle tartışıp, kavgaya etmeye başladı. Durumu fark eden Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. ve aynı köyde yaşayan Faruk U. da kavgayı ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali Doğan'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında Durmuş Kıyır (82) hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde Durmuş Kıyır'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yalnız yaşayan Durmuş Kıyır yangında hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.