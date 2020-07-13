Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR
Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor.
MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI
Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi.