Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

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Son dakika haberleri... Çardak'ta orman yangını(2)BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNİ İNCELEDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangını inceledi.

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Çardak'ta orman yangını(2)

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangını inceledi. Yangında şu ana kadar yaklaşık 25 hektar ormanın zarar gördüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Yangınlar meteorolojik şartlardan dolayı çok artmış olmakla beraber, kasıtla ilgili artışların olduğunu teşkilat olarak düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını incelemek için helikopterle bölgeye geldi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Bakan Pakdemirli'ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, yangının sürdüğü alan üzerindeki incelemesinin andından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangına müdahalenin hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Şuan Türkiye'nin birçok noktasında yangınımız var. Maalesef hem Uşak'ta hem Kastamonu'da hem Sinop'ta hem Taşköprü'de hem Çubuk' ta yangınlarla mücadele ediyoruz. Sinop Boyabat'taki yangın kontrol altına alındı gibi gözüküyor. Uşak'taki yangın da belli bir noktaya geldi. Şuanda Kastamonu Taşköprü'de ve Çubuk' ta devam eden ciddi yangınlarımız var. Maalesef meteorolojik koşulların bu hafta için aleyhimize işleyeceğini söylemiştik. Nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi. Allah'a şükür ki orman teşkilatımız günlük 40-45 yangınla mücadele ettiğimiz günler oldu. Allah'a şükür uzatmadan yangınları söndürmeyi başarıyoruz" dedi.

"25 HEKTAR CİVARINDA BİR ALAN ETKİLENMİŞ GÖZÜKÜYOR"

Çardak ilçesindeki yangına ilişkin bilgiler veren Bakan Pakdemirli, "Buradaki yangında 49 arazöz 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı 7 helikopter,  5 dozer 8 de yolda dozerimiz var. 150 personelimizle bu Yangına müdahale ediyoruz. Havadan gördüğümüz kadarıyla bu yangın büyük bir yangın değil. Kontrol altına alamayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını cevrelememiz gerekiyor. Ek gelen takviye araçlarla birlikte inşallah gece ilerleyen saatlerde yangını çevrelersek tamamen kontrol altına aldık diyebileceğiz. Şuana kadar gördüğümüz kadarıyla 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Ateş ağırlığı alanın merkezinde. Onun haricinde ateşte çok önemli bir sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor. Yangınla ilgili çok deneyimli bir ekip burada. Çok hızlı bir şekilde burayı da hallederiz" diye konuştu.

"KASITLA İLGİLİ ARTIŞLARIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"Yangınlardaki sabotaj iddialarına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Bakan Pakdemirli, "Yangınlar meteorolojik şartlardan dolayı çok artmış olmakla beraber, kasıtla ilgili artışların olduğunu teşkilat olarak düşünüyoruz. Bu konu çok yönlü olarak valiliklerimizce sorgulanıyor. Bunlarla ilgili zaten bulgular oldukça valiliklerimiz basın ve medyayla paylaşıyor" şeklinde konuştu.

"BİZİ AŞIRI ZORLAYACAK BİR YANGIN DEĞİL"Çardak'ta devam eden yangının büyük bir yangın olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yangın bir kanyon da hapsolmuş durumda orada enerji yüksek. Büyüklük itibariyle büyük bir yangın değil. Çok daha büyük yangınlarla mücadele ettiğimiz oluyor. Sadece önemli olan bunu tutmak. Etrafını çevirmek ve alevlerin kaçmamasını sağlamak. Arazi koşulları itibariyle bizi aşırı zorlayacak bir yangın değil. Çünkü yangının etrafında ciddi yollarımız var. Açılması gereken ek yollar da dozerler vasıtasıyla açılacak. Yangının gereği yapılacak" dedi.

ORMAN YANGINI BURDUR'A SIÇRADIDenizli'nin Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde başlayan yangın, mahallenin sınırını ada aşarak Burdur'un Yeşilova ilçesine de sıçradı.  Havanın kararması nedeniyle havadan helikopterlerle müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor. İş makineleriyle yollar açılarak yangın çevrelenerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına Bülent Akar isimli bir vatandaşın da traktörü alevler içinde kalarak yandı. Öte yandan, yangınının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karşı ateş yaktığı öğrenildi.

AFAD VE KIZILAY HAZIR BEKLİYOR

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle AFAD ve Kızılay bölgeye sevk edildi. AFAD ve Jandarma ekipleri rüzgarın yön değiştirip, Hayriye mahallesine tehdit etmesi ihtimali üzerine hazır bekliyor. Alevlerin yaklaşmasıyla yangına yakın olan 5 ev boşaltıldı. Kızılay da bölgede çalışan kişilere yemek ve içecek ikramı yapıyor.

Denizli, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:16 - Kaynak: DHA

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