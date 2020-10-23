Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21
23.10.2020 16:52
Bir son dakika haberine göre BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARETSağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi.
BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARET
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca, toplantıdan önce hastanede çeşitli hastalıklardan dolayı yatılı olarak tedavi gören bazı çocuk ve genç hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaları koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Bakan Koca, bir çocuk hasta ile de boyama yaptı.
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