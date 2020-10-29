Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 21
29.10.2020 15:17
Son dakika gelişmesine göre Çorum'da freni boşalan kamyon otomobillere çarptığı kaza kameradaÇORUM'da freni boşalan kamyonun 6 otomobile çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Çorum'da freni boşalan kamyon otomobillere çarptığı kaza kamerada
ÇORUM'da freni boşalan kamyonun 6 otomobile çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün saat 18: 00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun- Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 6 araca çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ileride durabildi. Kazada otomobillerdeki 8 kişi yaralandı. Kaza sırasında içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobillerden birisi kamyonun önünde sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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