Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21
05.11.2020 16:17
Son dakika gündem haberine göre BAKAN KURUM VATANDAŞIN DERTLERİNİ DİNLEDİBakan Kurum: İzmir'in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören yerleri gezip depremzedelerle görüştü.
BAKAN KURUM VATANDAŞIN DERTLERİNİ DİNLEDİ
Bakan Kurum: İzmir'in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören yerleri gezip depremzedelerle görüştü. Bakan Murat Kurum, depremzelerin dertlerini dinledi. Bakan Kurum, depremzedeleri dinleyip isteklerinin yerine gelirilmesi için talimat verdi. Eşya yardımı yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, bir vatandaşla konuşmasında "1 ay sonra inşaata başlıyacağız. Yardımlar için muhtarlığın yanında yetkili birimlerimiz var, oradan yardım alabilirsiniz" dedi.
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