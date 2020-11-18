Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-21

18.11.2020 23:45
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-21, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın baba evine ateş düştüŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın baba evine ateş düştü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın acı haberi, Şanlıurfa'daki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 7 aydır Şırnak'ta görev yapan şehidin acı haberi sonrası fenalaşan babası Mahmut ile annesi Fehime'yi yakınları teselli etmek için evlerine taziyeye geldi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinde önlem alan polisŞehdin evine asılan bayrakŞehidin kardeşi açıklamada bulunmasıŞehidin fotoğrafıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Bitlis'te, kamyonette 53 kaçak göçmen yakalandı BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu kasası kapalı olan bir kamyonette, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrolde durdurulan kasası kapalı olan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasasına balık istifi bindirilen 49'u Afganistan, 3'ü Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------JANDARMA KAMERASI-Gözaltına alınan organitazörün Adliyeye çıkarılmasıÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Amasya'da yem deposunda yangın

AMASYA'da bir firmaya ait süt çiftliğinin yem depolama kısmında çıkan yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Amasya'da bir firmanın süt çiftliğine ait yem depolama kısmında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanları ve çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yonca ve saman balyalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler yonca ve saman balyalarını boş araziye taşıyarak, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Sinan, Uzman Çavuş, Şanlıurfa, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika


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