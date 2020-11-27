Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Çay- Dinar karayolu Bulanık Köyü mevkisinde meydana geldi. Turan A.'nın kullandığı 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi.Minibüs şoförü Ömer Didin'in hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü Turan A. ile yolculardan Ferhat B. (28), Aygül B. (25), Ege B. (2), Eda B. (6 aylık) yaralandı. Turan A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü.