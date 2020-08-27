İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR'in Buca ve Menderes ilçesinde, Suriye'de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan Suriye uyruklu 4 örgüt mensubu jandarmanın yaptığı operasyon sonucu gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan 4 Suriye uyruklu örgüt mensubu olduğunu belirledi. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Buca ve Menderes ilçesinde oldukları belirlenen H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H.'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adreslerde gözaltına alınarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin götürülmesinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

============================

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kanberiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan İbrahim A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Yaralının ambulansa konulmasıPolis ekiplerinin gelmesiÖnlem alan polis ekipleriİnceleme yapan polis ekipleriAmbulansların beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

==========================

Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı

ADANA'da Çatalan Doğu Köprüsü'nden dengesini kaybedip, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, balıkçı kayığı ile boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Doğu Köprüsü'ne gelen Necdet B. (50), dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Köprünün ayaklarına bağlanmış bir halata tutunan tahilsiz adam, bağırarak yardım istedi. Bu sırada gezmek için köprüde bulanan ve yardım çığlıklarını duyup, suya yönelen Fethi Günal ve yanındakiler, durumu polise bildirdi. Ekiplerin beklendiği dakikalarda sudaki Necdet B.'nin kendisini kaybedip, boğulmasından çekinen Günal, yakındaki balıkçı arkadaşına haber verip, kayıkla gelmesini istedi. Balıkçı kayığı ile sudan çıkartılan Necdet B.'ye olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Necdet B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.