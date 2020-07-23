Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

İzmit'te 'kadın cinayetleri' protestosu

İZMİT'te kadınlar Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için toplandı. Kadınlar yaptıkları konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı.

Kocaeli Kadın Platformu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için toplandı. İzmit Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen basın açıklamalarında İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yapıldı. Onlarca kadının katıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan Yasemin Yılmaz, "Pınar maalesef ilk değil, ama son olması için biz kadınlar dün nasıl sokakları doldurduysak bugün de Türkiye'nin dört bir yanında sokakları dolduruyoruz. Çünkü erkek şiddettinin münferit olmadığını biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, eğer şiddeti önleyemediyseniz, o zaman şiddete maruz bırakılanı koruyacak mekanizmalar geliştirin. Yani, bir kadın karakola gelip şiddete maruz kaldığını söylediyse, onu şiddet failinin yanına geri göndermeyin, kaldığı sığınma evinin adresini şiddet failine vermeyin, yeterli sayıda güvenli sığınma evleri, tecavüz kriz merkezleri açın diyor. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kovuşturma sürecini etkin yürütün. Yani şiddet failine takım elbise giydi diye iyi hal indirimi vermeyin, haksız tahrik indirimleri vermeyin, konuyla bağlantısı olmayan kadının özel yaşamına dair bilgileri mahkemenin konusu yapmayın, failleri aklamayın, 'Bir kereden bir şey olmaz' demeyin diyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden görüntüler-Kadınların slogan atmaları-Basın açıklaması

-Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Kara'ya Afyonkarahisar'dan gelen M.V.A. yönetimindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kohtrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.