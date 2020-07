Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi. Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

TUNCELİ Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği 'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kütahya'da 15 Temmuz anması

KÜTAHYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlenirken, şehitler anıldı.

Zafer Meydanı'ndaki Kütahya Valiliği önünde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş , Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık , İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, siyasi parti liderleri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SALGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Genciyle yaşlısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Organizasyonda koronavirüs tedbirleri de hat safhadaydı. Vatandaşların oturması için konulan sandalyeler sosyal mesafeye göre dizilirken, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçüldü. İl protokolü ve vatandaşlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşmasını kurulan ekranlardan takip etti. Şiirler ve ilahilerin okunduğu programda Vali Ali Çelik, milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birer konuşma yaparak vatandaşlara seslendi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR, EDECEK'

15 Temmuz'un tüm mazlumların sesi olan Türkiye 'ye karşı yapılan bir girişim olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, Bulgaristan 'ın Kirikova şehrinde yaşayan Kübra Durali'nin yazdığı şiiri seslendirdi. Vali Çelik, "Bazı günler vardır ki milletlerin gönlünde mühür gibidir. Biz birlik ve beraberlik içinde kenetlendikçe hiçbir zaman başarılı olmayacaklar. Ülkemizin birliğine kastedenlere karşı mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Allah bir daha bugünleri yaşatmasınö dedi.

SANCAĞI ÖPEREK TESLİM ALDI

Vali Çelik'in konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma koşusuna katılan gençlerin getirdiği sancağı öpüp, başına koyarak teslim aldı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı program kapsamında darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13'te Kütahya'da da sela okundu.

Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet

ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu.

Saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Süleyman Elban , Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , kent protokolü üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüye çıkan Adana Valisi Süleyman Elban, hain darbe girişiminin gecesi milletin, tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle, bir saldırıyla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu toprakların bin yıldan beri birçok saldırı ve ihanet gördüğünü ancak 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi bir ihaneti asla yaşamadığını aktaran Vali Elban, şunları söyledi:

"FETÖ ihanet çetesi daha önce suret-i haktan görünüp insanların dini duygularını sömürdü. Bazen eğitim gönüllüsü, bazen şifa dağıtan sağlık çalışanı ya da insanların dertlerine deva olan bir sivil toplum kuruluşu gibi göründüler; ama her defasında bir kene gibi bu milletin kanını emdiler. Sonra bir yargı mensubu gibi bir polis gibi göründüler ve 17-25 Aralık sürecini denediler; fakat yine başaramadılar. Daha sonra çok değişik yöntemlerle, değişik sıfatlarla ama hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla bu devleti, devletin hükümetini ve aziz milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştılar. Yine başaramadılar. Bu defa milletin gönlünde ali bir yeri olan ve Peygamber ocağı diye adlandırılan kutsal bir kurumumuzun içinde kendilerini asker görüntüsü içinde gösterip milletin her türlü gücüyle aldığı o ağır silahlarla, tanklarla, toplarla, uçaklarla bu aziz milleti korkutmak, bu millete diz çöktürmek için hain emellerine bir an evvel ve korkutarak bir kaos durumu yaratabilmek için gözlerini dahi kırpmadan onlarca insanımızı şehit etmeyi, yüzlerce insanımızı gazi bırakmayı göze alarak hunharca saldırdılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı o da; milletimizin feraseti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda canını, malını, evladını düşünmeden gözünü kırpmadan tüm varlığını feda edeceğiydi.ö

'BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI'

Hain derbe gecesi Adana ve Türkiye'nin her yerinde millet olarak meydanları doldurduğunu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna vatandaşların canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koyduğunu hatırlatan Elban, şöyle devam etti:

"Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Kahramanlarımız yine meydanlardaydı, tankların altında ve namluların ucundaydı ama dimdikti ve devleşmişti. Liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok kısa sürede kenetlenip hain darbe girişimini hiçbir şekilde başarıya ulaşmasına meydan bırakmadan tamamen bertaraf ettiler. Tabii ki sonuçları çok ağır oldu. 251 canımıza mal oldu. 2 bin 300 civarında gazimiz oldu ama bu şehitlerimiz, gazilerimiz ya da meydanları dolduran binlerce vatan evladının oralara giderken düşündüğü tek şey; 'şehit olmak'tı. Böyle hissiyatı olan bir milleti yenebilir misiniz? Böyle fedakar bir milleti alt edebilir misiniz? Asla.ö

Vali Elban'ın konuşmasının ardından sinevizyonda Adanalı demokrasi şehitlerinin özgeçmişleri anlatıldı.

SANCAĞI, MİLLİ SPORCU TUĞSUZ TAŞIDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sancak Koşusu organize edildi. 25 öğrenincinin katıldığı ve 2 bin 500 metrelik koşuda sancağı, Türkiye'yi 2021 Japonya Olimpiyatlarında temsil edecek Milli Sporcu Eda Tuğsuz taşıdı. Tuğsuz, koşunun sonunda sancağı, Adana Valisi Elban'a teslim etti.

Öte yandan demokrasi nöbeti, sabah saatlerine kadar 50'şerli değişin gruplar halinde tutulmaya devam edecek.

SALA OKUNDU

15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu. Sala okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve prototol üyeleri, demokrasi şehitleri için dua etti. Dua sonrasında ise alandaki herkes ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Sakarya'da 15 Temmuz'un yıldönümünde meydana akın ettiler

SAKARYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Meydanı dolarken, saat 00.13'de sela okundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanırken, Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı tamamen doldu. Programın başlangıcında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaparken daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası motosikletini hain darbecilerin üzerine sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla beraber hepimiz ışığı gördük ve meydanlara koştuk. Ben kitlenen şehir trafiğinde motosikletimle önce bu meydana geldim ve polislerin anonsunu duydum. Dediler ki; 'Valiliğe gidin', biz hızlı bir şekilde Valiliğe giderken gördük ki yollar kapalıydı ve insanlar koşarak gidiyordu. Motosikleti hainlerin üzerine sürdüğümde silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve motoru onlara doğru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla birlikte, hainlerin kaçtığını gördük.ö dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Esas sözü bugün burada konuşmayan ama 15 Temmuz'da yüreğini ortaya koyan, cesaretini ve asaletini ortaya koyarak meydanlara inen ve o hainlere meydanları dar eden milletimiz söylemiştir ve söylemeye de devam etmektedir. Bir pandemi sürecindeyiz, araya her ne kadar mesafe koysak da gönüllerimiz bir ve bu birlikteliğimiz daimö diye konuştu. Anma programı sonrası saat 00.13'te sela okundu.

Milli sporcular '15 Temmuz' şehitleri için koştu

MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır' sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu yapıldı. 2 buçuk kilometrelik koşuya aralarında engelli ve özel sporcuların yer aldığı 25 milli sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı 'ndan başlayan koşu törenin yapıldığı Cumhuriyet Alanında son buldu. Elden ele uzatılan sancak Vali Ali İhsan Su 'ya teslim edildi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanında program düzenlendi. Programa Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sınırlı sayıda vatandaş alınırken, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Alanda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu gösteri izletildi.