Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Ali Hussein'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine otele olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Irak asıllı İsveç vatandaşı Ali Hussein'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 02:49

Kaynak: DHA

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