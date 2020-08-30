Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİRESUN'A GELİYOR

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (9)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret edecek ve Tirebolu ilçesinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyecek. Erdoğan, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut'un ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletecek. Giresun'da, Su Ürünleri Avcılık sezonu açılış törenine katılacak olan Erdoğan, balıkçılara seslenip denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara balık dağıtacak olan Erdoğan, balıkçı gemisi ile temsili ava çıkacak. Erdoğan, Giresun programlarının ardından kentten ayrılacak.

DERELİ'DE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Giresun'da sel afetinden en çok etkilenen ve cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolanDereli ilçesi yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı. Dereli de vatandaşlar yürütülen çalışmalardan dolayı devlete teşekkür etti. Cumartesi gecesi yaşanan selde marketi su altında kalan Muharrem Aksu gözyaşları içerisinde o anları anlattı. Aksu, "Çok korktuk, ağladım o gece. Bakanımız Süleyman Soylu beyden Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Yaralarımız sarıldı" dedi.Sare Tayfur ise, "Sel gecesi evdeydik, çatı katına kadar çıktık. Sabaha kadar bekledik. Sel çok yükseldi. Çok korktuk. Hala dizlerim titriyor, o kadar korktuk. Şükürler olsun en azından canımız sağ. Kısa sürede yaralar sarıldı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimiz, hep yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'1 YILDA TEMİZLENMEZ DİYORDUM, 1 HAFTADA TEMİZLENDİ'

Fırın çalışanı Muhammet Tayfur da, "Büyük korku yaşadık. Burası mezarlığa döndü. Bakanlarımız sağolsun buraya geldi. Burada makineler sürekli çalışıyor. Böyle bir devletimiz, Cumhurbaşkanımız varken bizim sırtımız yere gelmez. 1 haftadır gece gündüz çalışma devam ediyor. Buranın çamuru kapının üzerindeydi. 'Bir yılda bile temizlenmez' diyordum ama 1 hafta oldu, temizlendi. Asfalt bile yapıldı" dedi.