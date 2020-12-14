Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25

14.12.2020 17:46
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Son dakika haber: YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORRize'de köyde yangın; 10 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor (2)Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Rize'de köyde yangın; 10 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor (2)

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangında içerisinde samanlıkların da yer aldığı 10 ev, yanarak, küle döndü. Çevre ilçelerden de gelen takviye ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

YANGIN, SÖNDÜRÜLMEYEN SOBADAN ÇIKMIŞİlk belirlemelere göre yangın, sobadaki ateş tam söndürülmeyen evin bacasından çıktı. Yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin kent ve ilçe merkezlerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANDIÖte yandan, yangının döndürülmesinin ardından AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışması başlatılacak. İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, köydeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, yaraların hızla sarılacağını söyledi. Yangına müdahale çalışmaların sürdüğünü kaydededen Kaymakam Cafer Kaymakçı "Yangın saat 11 civarlarında başladı. Yangın yazık ki 10'uncu eve de sıçradı. Hafta sonunu köyde geçiren vatandaşımız bu sabah evinden ayrılırken sobayı tam söndürmeyince bu yangın çıktı. Tam tespitler söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek. Köyde yerleşik yaşayan olmadığı için çok şükür herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Hasar tespit çalışmaları yangının söndürme işlemi sonra başlayacak, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çok şiddetli rüzgar olduğu için yangını kontrol altına alınmakta zorluk çekildi. Ayrıca birbirine bitişik binalar arasında araç yolu olmadığı için de itfaiye ekipleri hortumları peş peşe ekleyerek mahallenin içine kadar ulaşabildi. Dört ayrı noktadan bu yöntemle müdahale devam ediyorö dedi.

'EKİPLER ZORLUK ÇEKİYOR'Gölyayla köyü muhtarı Dursun Ali Kan da "Yangını duyanlar haber verdi hemen geldik ama alevler yükselmişti, müdahale çok zordu. İtfaiyeyi aradık, ekipler toparlandı hızlıca geldiler ancak rüzgar nedeniyle yangın hızla yayıldı. Binalar ahşap, üzerleri saçla kaplı. Ekipleri müdahale etmekte zorluk çekiyor. İnşallah daha fazla yayılmadan sönerö diye konuştu.

'4-5 EV SIÇRAR DİYE KORKUYORUZ'

Köyde yaşayan, Ahmet Aksu ise "Rüzgar olduğu için yangın söndürülemiyor.10'uncu eve sıçradı ne yazık ki. Evler çok yakın; 'Dört- beş ev daha var, onlara da sıçrar' diye korkuyoruz. Hafta sonu burada geçirmişler, giderken sobayı tam söndürmeyince ne yazık ki bu tablo ile karşı karşıya kaldık. Evler boştu, yangını görüp gelenler su depolarının yerini bilmeyince müdahalede gecikildi. İtfaiye ekipleri yoğun emek harcıyor ama rüzgar işlerini zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İkizdere, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti 38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti         
16:18
Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti         
15:47
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada         
14:04
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 18:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei