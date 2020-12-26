Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Apartmanın elektrik panosu yandı, vatandaşları itfaiye kurtardı

BURDUR'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman kaplayan binada 1'i bebek, 1'i çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Burdur'da İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosu ve elektrik kabloları, saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri panoda çıkan yangını söndürdükten sonra bina içersindeki dumanı tahliye etti. Dumanın merdiven boşluklarına dolması nedeniyle üst katlarda bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.