Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 26

20.11.2020 23:40
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Son dakika haberleri: Maske denetimi yapan polise tepki gösterdi: 'Ne sanıyorlar bunlar kendini' dediİZMİR'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekiplerine maskesiz yakalanan 2 kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterdi.

Maske denetimi yapan polise tepki gösterdi: 'Ne sanıyorlar bunlar kendini' dedi

İZMİR'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekiplerine maskesiz yakalanan 2 kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak semti Kordon'da meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kordon'da uygulama yapan polis ekipleri, maskesiz bir vatandaşı durdurarak işlem yaptı. Öte yandan, uygulamaya devam eden ekipler,  sahilde yürüyüş yapan ve maske takmayan iki kişiyi durdurdu. Ekipler, iki kişinin maskesiz olduğu gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirterek kimlik talep etti. Fakat polis ekiplerinin talebine tepki gösteren bir vatandaş, herhangi bir kimlik ibraz etmeyerek ekipler ile tartışmaya başladı.

'BENİM CANIMI SIKMASINLAR POLİSMİŞ, NE BUNLAR YA, NE SANIYORLAR BUNLAR KENDİNİ'

Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kişi, polise ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın" şeklinde bağırmaya başladı. Gerginliğin devam etmesiyle aynı vatandaş "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini" şeklinde tepki göstermeye devam etti. Öte yandan, kendisini görüntüleyen gazeteciye ise, "Sende çek öldün, çekemedin öldün, çek hadi" diyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerine mukavemette bulunan vatandaş, polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Vatandaşın kendisine mukavamette bulunması üzerine polis ekiplerinin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Koronavirüs, Alsancak, Konak, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika


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