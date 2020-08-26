Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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Son dakika haberlerine göre Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle...

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi BATMAN'ın BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş'un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:03

Kaynak: DHA

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