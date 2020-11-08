Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Hastanenin otoparkında yangın çıktı, acil servisteki hastalar tahliye edildi

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangınla birlikte acil servisi dumanlar kaplayınca hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

Saat 09.00 sıralarında Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.