Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 3

20.11.2020 10:10
Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 72 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada oldukları bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

DİYARBAKIR

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Dini nikahlı eşini öldürüp, intihar etti

ÇORUM'da Ercan Özüdoğru (36), tartıştığı dini nikahlı eşi Alev Seçen'i (33), tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ercan Özüdoğru ile dini nikahlı eşi Alev Seçen, arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çeken Ercan Özüdoğru, evde çocuklarının da  bulunduğu sırada, Alev Seçen'i başından vurdu. Alev Seçen, kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Özüdoğru, bu kez aynı tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin öldüğü belirlendi.ÇOCUKLAR YAKINLARINA TESLİM EDİLDİBir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Seçen ve Özüdoğru'nun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından 2 kız çocuğu da, bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlayın yaşandığı bina-Polis ve sağlık ekipleri-Bina önünde ağlayan  ölenlerin yakınları-Tabutlarla cenazelerin binadan çıkarılması-Cenaze aracına alınması-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

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Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye kurtardı

Antalya'da 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangına uykuda yakalanan Halime Tek (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye götürüldü. Dumandan etkilenen Tek'in, ayaklarında yanıklar oluştuğu görüldü. Yangın, sabah saatlerinde Ahmet İbik'e ait 3 katlı apartmanın son katında, annesi Halime Tek'in tek başına yaşadığı dairede çıktı. Tek uyuduğu sırada iddiaya göre elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın, hızla büyüdü. Evden duman çıktığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına uykuda yakalanan Halime Tek'i sandalye üzerine oturtup evden çıkarmayı başardı. Dumandan etkilendiği ve ayaklarında küçük yanıklar oluştuğu belirtilen Tek, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polise verdiği ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirten Ahmet İbik, "Bir anda duman sardı. Anlayamadık. Annem içerdeydi. İtfaiyenin yardımı ile çıkardık" dedi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evden dumanlar çıkarken görüntüsüYangında ayaklarından yaralanan yaşlı kadını itfaiye evden çıkartmasıYaşlı kadının dumandan etkilenmiş yüzünün görüntüsüYaşlı kadın elindeki su şişesi ile yüzünü serinletmesiYaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından ambulansa taşınmasıSağlık ekiplerinin yaşlı kadına müdahalesi sedye ile ambulansa almalarıBinanın dış plan görüntüsüİtfaiye erlerinin görüntüsüİtfaiye ve polis araçlarının görüntüsüDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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İznik'te bina yapılacak arsada, Bizans dönemine ait küp ve yapı kalıntıları bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, yeni bina yapılması planlanan bir arsada yapılan sondaj çalışmasında, Bizans dönemine ait olabileceği düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı.

İznik Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi'nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlattı. Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı. Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun, çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi. Ekiplerin, küp ve yapı kalıntılarını incelemesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, İtfaiye, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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