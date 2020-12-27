Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği'nin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26.12.2020 tarihi saat 17.30 sularında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır. Olay yerine bölgede bulunan Hudut Birliklerimiz, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelimiz hızla intikal etmiş ve saat 20.30'da bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılmış, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibariyle olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, bir Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, Hudut Birlikleri ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Azer DEMİR/ŞEMRDİNLİ,(Hakkari)-

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Adana'da silahlı borç kavgası: 2 yaralı

ADANA'da bin lira verdiği Ömer Ç.'den (20), borcunu ödemesini isteyen Hüseyin A. (18), darbedildi. Bunun üzerine Hüseyin A., ağabeyi Çetin A. (23), babası Arif A. (42), dayısı Hamza A. (29) ile Ömer Ç.'nin otomobilinin önünü kesti. Cadde ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ömer Ç.'nin yanında bulunan Sadık E. (19) bıçakla, M.E.Ş. (17) ise tabancayla yaralandı.

Olay, 22 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ç., bir süre önce Hüseyin A.'dan bin lira borç aldı. Borcunu ödemeyince Hüseyin A., Ömer Ç.'den parasını istedi. Bunun üzerine Ömer Ç., yanına gittiği Hüseyin A.'yı darbetti. Hüseyin A.'nın durumu anlatması üzerine ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., Ömer Ç.'nin peşine düştü.Hüseyin A., Ömer Ç.'yi telefonla arayıp buluşmak istediğini söyledi. Ömer Ç.'nin yerini öğrenen Hüseyin A. ile beraberindekiler otomobille, Ömer Ç., Sadık E. ve M.E.Ç.'nin de içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Silah, bıçak ve sopalarla otomobilden inen Hüseyin A. ile beraberindekiler, Ömer Ç. ile yanındaki Sadık E. ve M.E.Ş.'yi darbetmeye başladı. Ömer Ç., olay yerinden kaçarken M.E.Ş. tabancayla, Sadık E. ise bıçakla yaralandı. Daha sonra şüpheliler de otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları, ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Adresleri belirlenen Hüseyin A., ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hastanede tedaviye alınan Sadık E. ile M.E.Ş.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.