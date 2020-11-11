Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 33 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 33

11.11.2020 02:57
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 33, System.String[]

Son dakika haberine göre 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltıKOCAELİ, Sakarya ve Bursa'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

KOCAELİ, Sakarya ve Bursa'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli'nin İzmit, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde 23, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1, İznik ilçesinde 1, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1, Erenler ilçesinde 1 şüpheli olmak üzere 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınırken, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan freze makineleri ile aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüphelinin 21'i serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 33 - Son Dakika


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