Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Taciz şüphelisi polisten saklanmak için çalılıklar arasında yaşam alanı kurmuş

KÜTAHYA'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan Süleyman G. (24), polis ekiplerince bir arkadaşının evinde saklanırken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz şüphelisi Süleyman G.'nin polisten gizlenmek için evinin yakınlarındaki bir ormanlık alanda çalılıklar arasına yaşam alanı kurup bir süre saklandığı ortaya çıktı.

Hamidiye Mahallesi'nde oturan ve hırsızlık, kasten yaralama gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Süleyman G., geçen Eylül ayında bir kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Süleyman G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, gidebileceği adresleri kontrol etti. Ancak şüpheliye ulaşamadı.

Yapılan araştırmaların ardından Süleyman G.'nin evinin yakınındaki ormanlık alandaki çalılıklar arasında gizlendiği tespit edildi. Şüphelinin kendine kurduğu yaşam alanında kullandığı yatak, battaniye, su ve yiyecek bulundu. Bir süre izlenen çalılıklar arasındaki yatak ve battaniyenin oturduğu evin çatısına taşındığı belirlendi. Ancak şüpheli Süleyman G. bulunamadı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Süleyman G.'nin Hisarcık ilçesindeki arkadaşının köy evinde gizlendiği tespit edildi. Elektrik tamircisi kılığına giren polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Süleyman G. yakalanarak gözaltına alındı.TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Süleyman G., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine konuldu.