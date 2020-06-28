Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-5

Son dakika güncel haberine göre Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2) AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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