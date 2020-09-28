Sürpriz evlilik teklifinde yüzük dronla geldi - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan Ahmet Özdemir (32), kendisiyle aynı soyadı taşıyan kız arkadaşı Aynur Özdemir'e (26) dronla sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Dronla gelen yüzüğü görünce şaşıran Aynur Özdemir, Ahmet Özdemir'e "Evet" yanıtını verdi.

Alsancak Kordon'da gerçekleştirilen sürpriz evlilik teklifi, ilgi ve şaşkınlıkla izlendi. Ahmet Özdemir, kız arkadaşı Aynur Özdemir'le denize karşı bir bankta otururken arkadaşı dron operatörü Gani Güleç harekete geçti. Denizden gelen dronu gören Aynur Özdemir, önce ne olduğunu anlamadı. Çevredeki vatandaşlar gibi dronu ilgiyle izleyen Aynur Özdemir'e, yaklaşan hava aracından yüzük kutusunu alan Ahmet Özdemir diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Aynur Özdemir teklife "Evet" yanıtı verdi.

Evlenme teklifiyle ilgili konuşan Ahmet Özdemir, "Bir anda aklıma geldi. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonra Gani Güleç'le konuştuk. Böyle bir evlenme teklifi planladık" dedi. Aynur Özdemir ise, "Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ama güzeldi" dedi.