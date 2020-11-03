Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 5

03.11.2020 10:35
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Son dakika haberine göre Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı.

Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı. Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayla Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.

'AYLA BEN İYİYİM 'İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91. saatte çıkarılan Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekiplerinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğide Ayla'nın 'Ayla ben iyiyim' dediğini belirtti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: İZMİR, DHA

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Deprem anında ofis çalışanlarının korkusu kamerada

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme işyerinde yakalanan ofis çalışanlarının yaşadığı korku, işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, onlarca kişi yaşamını yitiriken, birçok vatandaş yaralandı. Birçok bina ise hasar görüp göçtü. Depremin ne kadar şiddetli olduğu ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bornova Manavkuyu'daki binada bulunan ofisin güvenlik kamerasında eşyaların sarsıntının etkisiyle yer değiştirdiği, vatandaşların ayajta duramadığı görüldü. Ofiteki kedi dahi herkesin ne kadar korktuğu da görüntüde yer aldı.

Ayla Filmi, Bayraklı, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


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