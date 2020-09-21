Anaokulu ve birinci sınıflar için ders zili çaldı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler için ders zili çaldı.2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 37 okulda 1186 anasınıfı, 48 okulda 1460 birinci sınıf olmak üzere 2 bin 646 öğrenci için ders zili çaldı. Aileleriyle okula gelen öğrenciler heyacanları ve mutlulukları gözlerinde okunurken,içeriye sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak teker teker alındı. Okul bahçems girişinde ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Cumhuriyet İlkokulu'nda,okulun ilk günü anne ve babalar çocuklarını yalnız bırakmadı.Okula alınmayan aileler, çocuklarını öğretmenlerine teslim etti.