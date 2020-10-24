Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada

Bursa'da hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerince İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Kadı (40) yönetimindeki 16 KOR 49 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Yunus Ateş (28) yönetimindeki 16 ABC 681 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip, yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletteki Yunus Ateş ve Selim Ateş (25) yaralandı. Hafif ticari araç ise karşı yola geçerek, durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazanın ardından emniyete götürülen Hasan Kadı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere; hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu yer aldı.