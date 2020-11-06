Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7

06.11.2020 10:58
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Ağır hasarlı binalarda nöbet İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, polis ekipleri ağır hasar alan ancak yıkılmayan binaların önünde, vatandaşın değerli eşyaları çalınmaması için nöbet tutuyor.

Ağır hasarlı binalarda nöbet

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, polis ekipleri ağır hasar alan ancak yıkılmayan binaların önünde, vatandaşın değerli eşyaları çalınmaması için nöbet tutuyor.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 12 bina yıkılırken, birçok binada ağır hasar meydana geldi. Manavkuyu semtinde bulunan, en alt katı göçen ve ağır hasar olan, yıkılmaktan son anda kurtulan Egemen Apartmanı sakinlerinden bazıları, değerli eşyalarını ve ev hayvanlarını almak için eve girmek istediyse de polis ve bekçiler izin vermedi. Ağır hasar meydana gelen, bazı bölümleri yıkılan binada 24 saat nöbet tutan ekiplerin, bina önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları görüldü.

'DEĞERLİ EŞYASINI, MUHABBET KUŞUNU ALMAK İÇİN GİRMEK İSTEYENLER OLDU'

Egemen Apartmanı sakinlerinden Hüseyin Tohumcu, "Ailecek evde değildik. Sabah çocukları evden çıkartmıştım. Kayınvalidelerimle birlikte bahçeye gitmiştik. Oraya götürmüştüm ailemi. Öğlen saatinde deprem olduğunda da ben Karşıyaka'daydım. Sonra kendi evimi sosyal medyada gördüm. İçeriye girmek isteyen oldu ama hangi kurum o riski alabilir? Depremden sonra çok fazla sayıda artçı depremler de oldu, birileri içerideyken yıkılsa ne olacak, kim bunu göze alabilir. İçeride parası olan, değerli eşyası olan, muhabbet kuşu olan var. Ancak haklı olarak izin vermedilerö dedi.

'OYUN ARKADAŞLARIMA ÇOK ÜZÜLDÜM'Hüseyin Tohumcu'nun oğlu Burak Tohumcu ise, "Deprem anında biz bahçe yaptırmıştık Kemalpaşa tarafında, oraya gitmiştik. Şans eseri o gün oradaydık, buraya değildik. Evi bu halde görünce insan bir garip oluyor, şaşırıyor. Sonuçta kendi evimiz, üzülüyoruz eşyalarımıza ama canımızı kurtardığımız için de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Burada, oynadığım birkaç kişi de yaralandı. En alt katta birkaç kişiyle oynamıştım, oynadığım 4-5 çocuk vardı alt katta. Onlara çok üzüldümö dedi.

Muhabbet, Deprem, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


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