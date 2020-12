Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

İş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinde yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan iş yerindeki 38 kişi, kurulan masalarda kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 38 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için ise 1225'şer lira olmak üzere toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi M.D. ise 'kumar oynanması için yer, imkan sağlamak ve mühür bozma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis kamerasından çekilen baskın görüntüleri

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

'Kışın üretilen domates zehir' iddiasına, üreticiden videolu tepki ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Abdullah Sağlam, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın "Ben kışın üretilmiş bir domatesi yersem ne olur? Bir bardak tarım ilacı içmiş olurum" sözlerine tepkisini, serasında çekip, sosyal medyadan yayınladığı video ile gösterdi. Bir domatesin suyunu sıkıp içen, birini de parçalayıp yüzüne süren Sağlam, "Şimdi ben ölecek miyim? Yapmayın bunu. Üreticinin ekmeği ile oynamayın" dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, katıldığı bir televizyon programında, mevsim sebzelerini anlatırken, domatesin kış sebzesi olmadığını, kışın domates yenirse bir bardak zehir içilmiş olunacağını söyledi. Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da domates üreten Abdullah Sağlam da Aktaş'ın sözlerine tepki gösterdi. Serasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlam, 30 yıldır sebze ürettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayıtlarını yapmadığım bir tek sebzem yoktur. Bir sene içinde sebzelere ne verdiysem tek tek kaydederim. Devlete her türlü kaydım vardır. ÇKS belgem, ilaçlama belgem, ilaçlama ehliyetim, ticaret odasına kaydım vardır. Ben bir üreticiyim. Şimdi adamın açıkladığı şu; 'Bir tek domatesi sıktığınız zaman, bir bardak tarım zehri içiyorsunuz' diyor. Bu yıl 28 Ağustos'ta toprakla fidanı buluşturdum. Zehir dedikleri ilk insektisit kırmızı örümcek, beyazsinek ilacını 17 Ekim'de uyguladım. İkinci uyguladığım 30 Ekim'de kurt (tırtıl) ilacı, üçüncü olarak 30 Kasım'da tekrar kırmızı örümcek ve kurt (tırtıl) ilacıdır. Bugüne kadar bu üç uygulamayı yapmışım. Bunların zehir dediği buysa, budur. Bunları biz antibiyotik olarak her gün alıyoruz. Bir aspirin olarak, bir ağrı kesici olarak her gün vücudumuza alıyoruz. Neymiş de hormonmuş. Bir bardak zehir çıkacakmış. Alın ben domatesi bardağa sıkıyorum ve içiyorum. Bu bir bardak zehir çıkarmadı. Bir bardak domates suyu içtim. Alın domatesi parçalayıp, yüzüme sürdüm. Şimdi ben ölecek miyim? 20 yıldır 3 öğün bu domatesi yiyorum. Allah'a şükür daha bir kez olsun hastane kapısına gitmedim. Yapmayın bunu. Yazıktır. Bu üreticinin ekmeği ile oynamayın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çiftçi Abdullah Sağlam'ın eşi ile birlikte sera içindeki çalışma görüntüleriFitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın katıldığı televizyon programında domates ile ilgili sözleri (TRT)Çiftçi Abdullah Sağlam'ın serasının içinde kendi çektiği ve sosyal medyada yayınladığı videosuAbdullah Sağlam videosunda seranın içinde domatesi bardağa sıkmasıDomatesi parçalayıp yüzüne sürmesiHABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Ahmet usta, gençlere ahşap oymacılığını öğretecek

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan projeyle unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı, gelecek nesillere aktarılacak. 40 yıldır ahşap oyma işiyle uğraşan Ahmet Sağtaş (76), mesleği gençlere öğretecek.

İmranlı Kaymakamlığı'nca 'Emeğin işin olsun' projesi hazırlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından onaylanan proje kapsamında ahşap ürünler, sanata dönüştürülecek. Ahşap oymacılığıyla üretilecek, kahvaltı için kullanılan bambu ürünler, kaymakamlık tarafından satışa sunulacak. Elde edilen gelir ile hem kursiyerler günlük yevmiye kazanmış olacak hem de aylık sigortaları yatırılacak. Proje kapsamında hem unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı gelecek nesillere aktarılmış olacak hem de ilçedeki gençlere iş imkanı sağlanacak. İlçede 40 yıldır ahşap oymacılığı işiyle uğraşan Ahmet Sağtaş, dedesinden öğrendiği mesleği gelecek kursiyerlere öğretecek. Proje kapsamında ilk etapta 10 kursiyere iş imkanı sağlanacak.

'MESLEK BİLGİLERİMİ KURSİYERLERİME AKTARACAĞIM'Dede mesleği ahşap oymacılığını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Ahmet Sağtaş, "Elimdeki imkanlar ile yayık kürek çeşitleri, fırın küreği, süs yayığı, bahçe salıncağı, yayık koltuk, sedir çeşitleri yapıyorum. Proje valiliğe sunulmuş. Yüz yüze eğitim başlarsa ben de kursiyerlerimle beraber elimizden geldiği kadar geometrik şekilleri, meslek matematiğini gençlere öğreteceğim" dedi. Proje sorulusu olan kaymakamlık görevlisi Fatih Yüce ise "Ahmet amcamız ilçemizde zanaatını konuşturuyor. Ahşaba hayat veriyor. Ahmet amcamız başka vesileler için kaymakamlığımıza gelmişti. Biz de kendisiyle oturup sohbet ettik. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ettiğini öğrendik. Bunu da nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. İlçemizde işsizlik oran biraz fazla. Ahmet amcamızın unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatını da gelecek miraslara aktarmak istedik. 'Emeğin işin olsun' adında bir proje düşündük. Ustamız kahvaltılık bambu ürünlerini kursiyerlerimizle birlikte üretecek. Biz kursiyerlerimizin günlük ücretini, aylık sigortasını yatıracağız. Bu ürünleri ürettikten sonra pazarlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Atölyeden görüntüler-Ahmet ustanın çalışmaları-Proe sorumlusu Fatih Yüce'nin açıklaması-Ahmet Sağtaş'ın konuşmalarıHaber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas),

Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da sokağa terk edilen 12 köpek kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Köpekleri besleyen kişilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce sokağa terk edilen köpekler çevrede bulunan işyerlerinde çalışan kişiler tarafından beslenmeye başlandı. Dün sabah işyerinin bulunduğu noktaya gelen Havva Coşkun, 12 köpeği hareketsiz şekilde yatarken görünce büyük şok yaşadı. Hayvanları kontrol eden kadın, köpeklerin ağız kısmındaki köpürmeleri görünce zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri telef olan köpekler üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından telef olan köpekler Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından alınırken, jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Zehirlenen köpekleri bulan hayvansever Havva Coşkun ise duruma tepki göstererek, olayı gerçekleştiren kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(cep telefonu kamerası)Yavru köpekten yakın planYoldan genelYol kenarında ölen diğer köpeklerden görüntülerDetayHABER-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

Hatay'da hava destekli denetimlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı; dronu fark edince emniyet kemerini taktı

HATAY'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplamda 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. İlginç görüntülere sahne olan dronlu denetimlerde ise kimileri havadaki dronu izledi, kimileri ise yüzünü kapattı. Bazı vatandaşlar ise kendisini izleyen hava aracının fotoğrafını çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, en fazla cezayı, hız sınırını aşanlara, yanlış park yapan ve trafikte cep telefonu kullananlara kesti. Yol güzergahlarında görev yapan ekiplerin yanı sıra, il genelindeki 2 bin 83 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve dronla yapılan denetimlerde kural ihlalleri 7 gün 24 saat takip an be an takip ediliyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLEREkiplerin Antakya Çevre Yolu'nda dronla yaptığı denetimler, ilginç görüntülere sahne oldu. Dronu gören kimleri hemen emniyet kemerini ya da maskelerini takmak için hamle yaparken kimileri havadaki dronu izledi, bazıları da yüzünü kapattı. Bazı vatandaşlar ise kendisini izleyen hava aracının fotoğrafını çekti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Trafik Şube Müdürlüğü 2020 bilançosuna göre, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplamda 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. Denetimlerin il genelinde devam edeceği açıklandı.