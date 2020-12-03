Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 8

03.12.2020 12:42
Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Cemile hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu, o anları anlattı-1ORDU'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz (31), boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek velayeti alınan 5 yaşındaki oğluna kavuştu.

Cemile hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu, o anları anlattı-1

ORDU'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz (31), boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek velayeti alınan 5 yaşındaki oğluna kavuştu. Ordu 2'nci Aile Mahkemesi, hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda çocuğun velayetinin babadan alınıp, yeniden geçici olarak anneye verilmesine karar verdi. Hemşire kadın o anları anlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ORDU

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Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir bankanın giriş kapısındaki camı kaldırım taşıyla kıran M.B. (39) pişman olup polise teslim oldu. Parası kalmadığı için böyle bir şeye başvurduğunu ancak sonra pişman olduğunu söyleyen M.B. hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamalarından işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

Kemer'de dün saat 19.30 sularında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önüne gelen M.B., yerden aldığı kaldırım taşını bankanın kapı camına atarak kırdı. Bir süre sonra yaptığından pişman olan ve korkan M.B., Liman Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakola giderek teslim oldu. Bingöl'de babası ile tartışarak önceki gün Antalya'ya gelen M.B., parası kalmadığı için bankaya hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.

Cebinde 18 lirası bulunduğunu belirten M.B. ifadesi alındıktan sonra, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamalarından işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

Antalya, Hemşire, Kamu, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika


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