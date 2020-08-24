Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 9

Gelen son dakika haberlerine göre Otomobilde çıkan yangın, ormana da sıçradı ANTALYA- Konya karayolunda, park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Otomobilde çıkan yangın, ormana da sıçradı

ANTALYA- Konya karayolunda, park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarında gören Suriye uyruklu rehber Ziyad Elcasim ve arkadaşı Abdullah Al Khalil, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Ormana da sıçrayan yangın, ekipler tarafından kısa süre içinde söndürüldü.Yangın, dün gece yarısı Antalya- Konya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arızalı olduğu için yol kenarına park edilen ve sahibi bilinmeyen otomobilden duman çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen Suriye vatandaşı rehber Ziyad Elcasim ve arkadaşı Abdullah Al Khalil, yangına müdahale etti. Elcasim ve Al Khalil, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yanan otomobili ve ormanlık alana sıçrayan alevleri söndürdü.Yangının çıkış sebebini öğrenmek için soruşturma başlatan ekipler, otomobilin sahibine de ulaşmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Yanan otomobilden görüntü İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması Suriyeli rehber ve arkadaşının ilk müdahaleyi yapmasıRehberin çalışmalar sırasında cep telefonu ile görüntü çekerek olayı anlatması

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Bursa'da, 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor" dedi.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 150 kişinin de temaslı olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi.  Kentte son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün söyleyen Halim Ömer Kaşıkcı, "3 ayrı düğüne katılan 5 kişide düğün sonrasında belirtilerin başlaması üzerine testler yapıldı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor" diye konuştu.'BELİRTİLERİ GÖSTERENLER ORGANİZASYONLARA KATILMAMALI'Hasta olan veya belirti gösteren kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, şu uyarılarda bulundu: "Filyasyon ekiplerimiz büyük bir özveri ile hastaların bütün takiplerini gerçekleştirirken, pozitif olduğu tespit edilen bir hastanın temaslı bulunduğu kişilere de semptom göstermeseler dahi izolasyona alarak, bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği hatta düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları, kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir."'VİRÜS KALABALIK VE MASKESİZ ORTAMLARI SEVİYOR'Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibinin bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, nikah, sünnet ve cenaze merasimlerine katılmalarının yasaklandığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Mesafe kural ihlalleri cep telefonu görüntüleri-Okul bahçesindeki düğünde halay çekilmesinden görüntü-Bursa'da yapılan sosyal mesafe ve maskesiz düğünlerin arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın evine yaptığı baskında yakalandı. Aynı eve uyuşturucu satın almaya gelen başka bir kişi de yakalandı.Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde Yunus H. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, harekete geçerken, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 31 adet uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 2 gram eroin ve uyuşturucu satışında kullanan hassas terazi ele geçirildi.Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Yunus H. gözaltına alınırken, operasyon esnasında eve uyuşturucu satın almak için gelen V.K. isimli şahıs da bir anda şaşkınlık yaşadı. Şüpheli V.K.'yı da gözaltına alan ekipler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yaptıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bıraktı. Yunus H. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alanya Adliyesinden genel ve detay görüntülerŞüpheli adliyeye getirilirken görüntüsü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,

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Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün

Bursa'da, kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Radyoloji  Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye gelindikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor ve anjio BT yapılan kişi normal yaşamına devam ediyor" dedi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hizmet veren Doruk Sağlık Grubu, bünyesine bulunan BT anjiyo cihazıyla, hastanın cerrahi müdahale görmeden anjiyo yapılmasına olanak sağlıyor. Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların bu cihaz sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti. Kalp krizinin dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon insan hayatını tehdit ettiğini belirten Nurullah Doğan, "Kalp damarlarının görüntülenmesi gereken hastalara anjiyo yapılır. Kalp damar hastalıkları, dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri. Amerika'da her yıl 4 milyon kişi kalp krizi geçiriyor. 500 bini kalp krizi nedeniyle ölüyor. Bunların 200 binden fazlası ani kalp ölümü vakalarını oluşturuyor. Ani kalp ölümü, kalp hastalarının ilk belirti başladıktan bir saat sonra meydana gelen kalp ölümü olarak adlandırılıyor. Bunlar görünüşte sağlıklı insanlar. Herhangi bir şikayeti olmadığını söyleyen insanlar ama insanlar ilk belirtiden sonra kalp krizi geçirip ölüyorlar" dedi. Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların kalp krizi geçirme olasılığı yüksek olduğunu belirten Nurullah Doğran, "Sigara içenler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği, ailede kalp hastalığı olanlar, kilo fazlası olanlar, stresli yaşam tarzında yaşayanlar. Bunların kalp krizi geçirme riski normal insanlardan çok daha yüksek. Çünkü Avrupa ülkelerinde kalp krizi geçirme yaşı 60-65 iken Türkiye'de bu ortalama 50-55 yaş arası. Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin maalesef yüzde 20'sinden fazlası genç insanlar. Genç insanlarda kalp krizi görülme oranı hızla artıyor. Özellikle 35-40 yaş üzerindeki bu riski taşıyan insanların BT anjiyo ile değerlendirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

35 yaş üzeri, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Nurullah Doğan şunları söyledi; "Kalp damar hastalığı riski olan veya şikayeti olan hastada yapılabilecek tetkikler ya klasik anjiyo yada koroner BT anjiyo. Gerçekten hastada bir duvar darlığı bulgusu yüksekse normal anjiyo yapmak lazım ama yoksa tespit amacıyla yapılıyorsa BT anjiyo daha avantajlı. Çünkü hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye geldikten bir  saat sonra çekimi tamamlanıyor. Bu sayede normal yaşamına devam ediyor. Diğer anjiyoda saatlerce, bazen tam gün hastanede kalması gerekiyor. Hasta geldiği gibi çekim yapılabiliyor. Diğer anjiyonun yarattığı kalp ve ritim bozukluğu veya giriş yerlerinde kanama riski oluşmuyor. Hızlı bir şekilde tanı konulup normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. 35 yaş üzeri, erkek, özellikle sigara içen, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırmasını, kalp krizi öngörülebilirliği açısından öneriyoruz."

Antalya, Ormana, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
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