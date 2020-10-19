Maske denetiminde sağlık görevlisine saldırı
AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde maske denetimi yapan ekip arasında yer alan 112 Acil Servis sorumlusu Can Cansızlar'a (37), eczanede çalışan Yılmaz K. (56), belirlenemeyen nedenle kafa attı. Başından yaranan Cansızlar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Yılmaz K. de gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Eski Sanayi Caddesinde meydana geldi. Valilik tarafından oluşturulan ekip kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kullarıyla ilgili denetleme yapmaya başladı. Denetim sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczane de çalışan Yılmaz K.'nin belirlenemeyen nedenle saldırısına uğradı. Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz K. de polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika