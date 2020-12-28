Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine, acı haber ulaştı.

Şemdinli'de önceki gün karla kapanan yolu açmak için yürütülen çalışmalar sırasında düşen çığda kar kütlesinin altında kalan Sözleşmeli Er Ali Özdemir'i kurtarmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada Özdemir'in Göksun'un Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, arama çalışmaları hakkında baba Bayram ile anne Kamer Özdemir'i bilgilendirdi. Çalışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde Ali Özdemir'in cenazesine ulaşıldı. Yetkililer bu defa ailenin kapısını acı haberi vermek için çaldı. 4'ü kız, 6 çocuklarının en küçüğü olan Ali Özdemir'in şehadet haberini alan Bayram ve Kamer Özdemir çifti gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Bekar olan Ali Özdemir'in cenazesinin Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), -

=====================

DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen biri kadın iki şüphelinin yaşadığı Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken evde yapılan aramada 2 cep telefonu, bir tablet bilgisayar ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Şüphelilerin jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: ADANA,

===================================

Takıları isteyen tartıştığı eski dünürlerini tabancayla yaralamış

SAMSUN'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vuran eski dünürleri Yüksel T.'nin sorgusu sürüyor. Yüksel T.'nin iddiaya göre dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve O.T. dini nikahla evlenip yaklaşık 2 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı. Gelinin annesi H.T. ve dini nikahlı eşi A.B. damadın babası Yüksel T.'nin evine giderek, kızlarının olduğunu öne sürdükleri altınları ve bir miktar parayı geri istedi. İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Damadın babası Yüksel T., gelinin annesi H.T. ile eşi A.B.'yi tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olaydan sonra kaçan Yüksel T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKI VE PARA İSTEDİLER İDDİASIPolisteki sorgusu süren Yüksel T.'nin iddiaya göre dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi. Komşuları da kız tarafının sürekli Yüksel T.'den para ve ziynet eşyası istediklerini öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yerinden detaylarMahalle sakinlerinden röportajEmniyetten detaylarAsayiş Şube Müdürlüğü'nden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,

=================================

Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yüksekova- Van karayolunun 7 kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Ölen 4 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUYaralıların Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan'ın (52) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza bölgesi-Huradaya dönen minibüs-Olay yerinden ve çevreden detaylarYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, -

============================

Ordu'daki orman yangını, 5 saatte kontrol altına alındı; 20 dönüm alan yandı

ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çatalpınar'ın Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı ve alevleri görenler, ihbarda bulundu. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alana ulaşılacak yol olmaması nedeniyle belediyeden kepçe talep etti. Ulaşım koridorunun sağlanmasının ardından gece müdahaleye başlayabilen ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ilk belirlemelere göre, 20 dönüm alan zarar gördü.