Son dakika haberi | DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

ZONGULDAK PANDEMİ KURULU ÜYESİ DR. AÇIKGÖZ: SÜRECİ HER ŞEY BİTMİŞ GİBİ ALGILAYAN VATANDAŞLARIMIZ ÇOK FAZLA

ZONGULDAK İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, halkın normale geçiş sürecini biraz yanlış anladığını belirterek, "Süreci her şey bitmiş gibi algılayan vatandaşlarımız çok fazla. Salgının herkes ikinci döneminden bahsediyor, ancak biz halen birinci dönemin içindeyiz" dedi.

Zonguldak il genelinde bugüne kadar 848 pozitif vaka tespit edildi. 710 hasta taburcu olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İl Pandemi Kurulu üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, Türkiye genelinde son günlerde artan vaka sayılarına paralel olarak Zonguldak'ta da vaka sayılarında artış olduğunu söyledi. Dr. Açıkgöz, "Zonguldak'ta ki son durum Türkiye'nin biraz iz düşümü gibi. Türkiye'de ki vaka sayıların binlerin altına düşmüştü. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmenin etkileriyle vaka sayılarında artış görüyoruz. Bu artış Zonguldak'ta da görülüyor. Oransal olarak Zonguldak nüfusuna oranladığımızda burada da benzer bir artış var. Salgının başladığı dönemlerde Zonguldak biraz daha sıkıntılı bir süreç atlattı." dedi.

'ZONGULDAK ÖZEL BİR KENT'

Dr. Açıkgöz, Zonguldak'ta yaşayan insanların il dışı bağlantılarının çok fazla oluşunun da hastalığın iller arası seyahatlerle bulaşma riskini arttırdığını, ayrıca sanayi sektörü nedeniyle de riskin arttığını ifade ederek, "Zonguldak özel bir kent. Gurbette yaşayan, özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanlarımız çok. Bunun yanında hem coğrafi özelliklerde hem de endüstriyel faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlar var. Burası bir kömür kenti. Demir çelik ve termik santraller de mevcut. Tabi maden sektöründe çalışan işçilerin akciğer hastalıklarına yakın olduğunu görüyoruz. Bu gruplar akciğer kapasiteleri, solunum fonksiyonları normal popülasyonlara göre daha kötü olduğu için Zonguldak bu anlamda risk grubu." diye konuştu.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKAN VATANDAŞLARIMIZ VAR'

Şu an için yapılması gereken en önemli şeyin tedbirleri elden bırakmama olduğunu ifade eden Dr. Açıkgöz, şöyle dedi:

"Halkımız maalesef yeni normale geçiş sürecini biraz yanlış anladı. Yeni normal süreci her şey bitmiş gibi algılayan vatandaşlarımız çok fazla. Tamamen tedbirleri elden bırakan vatandaşlarımız da var. Bu durumun böyle algılanmaması lazım. Salgının herkes ikinci döneminden bahsediyor, ancak biz halen birinci dönemin içindeyiz şu an. Azalma eğilimine girdi, ancak salgının birinci eğilimini bitirmedik. Bin 500 civarında vaka sayıları devam ediyor. Artış eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla halkımız dikkatli olması lazım. 'Her şey bitti. Yaz geldi, korona hafif seyrediyor' gibi söylemler bilimsel olmayan söylemler. Hastalık yine devam ediyor. Olgu sayıları ilk başlara göre az ama bir artış eğilimi de var. Bu artışın nereye kadar gideceği önemli. Hızlı bir şekilde artış değil aksine 100'lü rakamlara gelmek istiyoruz."

EKİM VE KASIM AYLARINA DİKKAT

Dr. Açıkgöz, okulların açılması ve diğer etkenlerle birlikte Ekim ve Kasım aylarında vaka sayılarının artması durumunda daha kötü bir tabloyla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

O yüzden halkımızın hala salgının içinde olduğunu hissetmesi lazım. Yeni normalleşmenin her şeyin bittiği anlamına gelmediğini anlamamız lazım. Temel koruyucu tedbirlerin unutulmadan uygulanması lazım. Biz eğer bu bilinci taşırsak salgınla mücadele etmek aslında çokta zor değil. Eğer dikkatli davranabilirsek bu artışların hızlıca azabileceğini düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Dr. Bilgehan Açıkgöz ile röp.

-Bilgehan Açıkgöz'ün çalışması

-Drone ile kent görüntüsü

-Kent merkezinde yürüyenler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA

=============================

DEPREMDE 1 SAAT TAŞ YIĞINI ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİLER

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Elmalı köyünde yaşayan Hapoğlu ailesinin de taştan yapılan evi yıkıldı. Depreme evde televizyon izlerken yakalanan Erdoğan Hapoğlu (40), büyük kızı Evrim (15) ile birlikte tonlarca ağırlıktaki taşların altında mahsur kaldı. Köylülerin çabasıyla betonun kırılarak oluşturulan delikten yaralı kurtarılan baba ve kızı, 1 saat süren zorlu anları DHA'ya anlattı.

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde pazar günü saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan Erdoğan Hapoğlu'nun da taştan yapılan tek katlı evi yıkıldı. Eşi Ebru ve küçük kızı Irmak'ın (11) yaylada olduğu sırada evde televizyon izlerken depreme yakalanan Erdoğan Hapoğlu ile büyük kızı Evrim, yerle bir olan yapıda enkaz altında kaldı. Baba Hapoğlu boşlukta çıkamaz halde beklerken, Evrim ise ayağına düşen taşların altında mahsur kaldı. Tonlarca ağırlıktaki taş yığını altında yaşam mücadelesi veren baba ve kızının yardımına köydekiler koştu.

BETONU KIRIP DELİK AÇTILAR

Köylüler, çatılı evin beton tavanının tamamen çöktüğü yapının altında kalan baba ve kızı için zamana karşı kurtarma çalışması başlattı. Köylüler, beton tavanda küçük bir delik açtı ve baba- kızı dışarıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan Hapoğlu ayakta tedavi edildi. Sol ayağında kırıklar, belinde ezilme ve yüzünde çizikler oluşan Evrim ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BÜTÜN TAŞLAR, BÜTÜN EV YAĞMUR GİBİ ÜZERİMİZE YAĞDI'

Evleri yıkıldığı için yakınlarının yanında kalmaya başlayan baba- kız, yaşadıkları korkulu anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Baba Erdoğan Hapoğlu, taşların yağmur gibi üzerlerine yağdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kızıma doğru yürüdüm ama bütün taşlar, bütün ev yağmur gibi üzerimize yağdı. Aradan bir dakika geçti ya da geçmedi bilmiyorum kızım beni çağırdı. O esnada hiç bir şey hatırlamadım. Beni çağırınca ona doğru gittim. Böyle göçüğün altında ufak bir boşluk kalmıştı. Ona doğru gittim o zaten çok fazla göçüğün altında kalmıştı sadece başı dışarıdaydı. Onu çıkarmaya çalıştım yavaş yavaş molozları kaldırdım üzerinden tabi dışarıyı hiç göremedik. Bütün tabla üzerimize düşmüştü. Ben yürürken zaten üzerimize yağıyordu. Ben de yere nasıl düştüğümü hatırlamıyorum. Onu çıkarmaya çalıştım kızım Evrim, 'Baba beni çıkar' dedi. Ben de 'Tamam kızım kurtaracağım' dedim. Döndüm arka tarafa dışarıyı görebilecek bir boşluk gördüm. 'Tamam kızım boşluk var' diyerek biraz moral verdim. Taşlar üzerindeydi, kaburgalarına baskı yapan taşlar vardı onları çıkardım. Ayakları bayağı göçük altında kalmıştı. 'Ayağım kırıldı' dedi, 'Olsun kızım, 2- 3 gün kalanlar var' dedim. İzliyoruz televizyonlarda. 'Dayan' dedim, moral verdim. Ondan sonra üzerindeki taşları kaldırdım, komşular geldi telefon çaldı. Kardeşlerim aradı, sağa sola bakındılar, çıkaramadılar kapıdan. Sonra kardeşim geldi üzerimizdeki 'Tablayı kıracağım' dedi. 'Yavaş yavaş kır' dedim. Fazla toz yapmadan tablayı kırdı, demir makasla kesti, bizi çıkardı. Bir saat kaldık. Kızımı hastaneye götürdüm, getirdim. Ayağında kırıklar ve ezikler var. Kalçasında ve belinde yüzünde ezikler var ama yani çok şükür iyidir."

'ÇOK ZORDU'

Evrim ise korku ve endişe yaşadığı anlardan bazılarını hatırlamadığını ifade ederek, "Korku yani endişe, çok zordu. Biz salonda televizyon izliyorduk. Deprem olduğunda ben kapıya doğru yöneldim. Sonra babama baktım geliyor mu, gelmiyor mu diye. Dönerken zaten taşlar dökülmeye başladı. Sonra taşların arasında kaldım, babam sıkışmamıştı, beni kurtardı. Bacağımdaki taşları o çekti zaten. Sonra amcamlar tepeden kazdılar. Betonu kırdılar ve bizi çıkardılar. Başka hatırlamıyorum. Babam beni çıkardı. Başımda şişlik vardı, ne değdiğini hatırlamıyorum zaten" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-----------

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons

Hapoğlu'nun yıkılan evi

Erdoğan Hapoğlu'nun yürümesi

Kurtarılan eşyalar

Enkazdan çıkan çocukların fotoğrafları

Enkaz çalışması

Ailenin evin önünde oturması

Anne Ebru ve Baba Erdoğan'dan detaylar

Baba Erdoğan Hapoğlu ile röportaj

Kurtarılan Evrim'in kulübe de dinlenmesi

Yakınlarının Evrim'i ziyaret etmesi

Mücahit Yolcu'nun anons

Kurtarılan Evrim'den detaylar

Evrim Hapoğlu ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Burak EMEK- Serkan BİNGÖL/ DİYARBAKIR,

=========================

GAZİANTEP'TE, NİKAH BAŞVURULARINDA EYLÜL AYINA TARİH VERİLİYOR

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğün ve nikahlar için yeni tarihlerin belirlenmesi ile hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, salonlara akın etti. Gaziantep'te daha önce nikah başvurusu alan çiftler gecikmeli olarak nikahlarını yapmaya başlarken, yeni başvuranlara ise oluşan yoğunluk nedeniyle Eylül ayı için tarih veriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında toplu etkinliklerin yasaklanması ile binlerce çift, nikah ve düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Sürecin uzamasından endişe edenler yanlarına aldıkları şahitler ile nikahlarını kıyarken, birçok çift ise en mutlu günlerine yakınlarının tanıklık etmesi için normalleşme dönemini bekledi. 1 Haziran ile kontrollü sosyal hayatın başlaması ve 15 Haziran'dan itibaren nikah salonlarında tören yapılabileceğinin açıklanmasıyla çiftler erteledikleri nikahları için yeniden müracaatlarını başlattı. Birçok çift yeniden davetiye bastırarak belirledikleri gün içinde kıyılacak nikahlarına yakınlarını davet etti. Ancak, pandemi sürecindeki rezervasyonlar ve yeni başvurular ile nikah salonları oluşan yoğunluk ile çiftlere en yakın Eylül ayında tarih vermeye başladı.

1000'İ AŞKIN NİKAH KIYILACAK

Şehitkamil Belediyesi de yeni normalleşme ile birlikte salonlarını nikah kıydırmak isteyen çiftler için hazırladı. Dezenfekte edilen salonda sosyal mesafenin korunması için bir kişinin yanındaki iki koltuk boş bırakıldı. Her tören sonrası dezenfekte edilecek olan salona gelenler ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek maskeyle alınırken, sık sık sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her türlü önlemi aldıkları nikah salonlarında gün içinde 10 kişinin katılımıyla nikah kıydıklarını, 15 Haziran ile birlikte de daha geniş katılımlı nikahların gerçekleştirildiğini ifade etti. Törenlerde sosyal mesafe ve kişisel tedbir kurallarına riayet edildiğini anlatan Fadıloğlu, pandemi sürecinde gerçekleştirilemediği için ertelenen nikahlar ve yeni başvurular ile şu anda 1000'i aşkın çiftin nikah akitlerini gerçekleştireceklerini kaydetti.

'AŞIRI YOĞUNLUK VAR'

Yeni başvurularda artık Eylül ayına gün verebildiklerini de anlatan Fadıloğlu, "Normalleşme süreciyle birlikte çiftlerimiz de ertelenen nikah akitlerini gerçekleştirmek için yeniden salonlara başvuruyor. Daha önce yapılan başvuruları öncelikli tutarak biz de tüm başvuranlara salon tahsisi yapıyoruz. Aşırı yoğunluk var, önceden birikmeler ile şu anda bini aşkın nikah için tarih ve saat belirlendi. Artık yoğunluk nedeniyle yapılan başvurularda Eylül ayına tarih verebiliyoruz" dedi.

Fadıloğlu, bazı kişilerin bir an önce nikahlarını kıymak için tören sürelerinin kısa tutulması yönündeki talebini ise insanların en özel günlerini kısıtlamayı uygun bulmadıkları için kabul etmediklerini ifade ederek, "Tören sürelerini kısa tutarak insanların en mutlu günlerini seri şekilde hareket ederek bir anlamda kısıtlamayı doğru bulmadık. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hoşgörü bekliyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz törenlere gelirken gerekli tedbirlerini almaları ve bulaşın önlenmesi noktasında sosyal mesafeye dikkat etmeleridir" diye konuştu.

Salgın döneminde kurdukları nikah hayallerini gecikmeli olarak yapan çiftler de mutlu olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Nikah salonu

Salona gelenler

Ateş ölçümü yapılması

Nikah törenine katılanlar

Çiftlerin nikahının kıyılması

Salonun dezenfekte edilmesi

Belediye başkanı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP- DHA)

=======================

SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ

TRABZON'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yıl dönümünde acılar tazelendi. Selde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), "Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım" dedi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde geçen yıl 18 Haziran'da şiddetli sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) cenazeleri bulunamadı. Sel felaketinde 11 bina yıkılırken, 13 bina da tahliye edilerek yıkımı sağlandı. Yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü Çamlıktepe'de mağdur olan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede konut yapımına başlandı.

Araklı ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 15 Temmuz, Çamlıktepe ve tüm şehitler anısına ay yıldızlı anıt inşa edilerek, selde hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı. Felaketin yıldönümünde Çamlıktepe mahallesi sakinlerinin bir kısmı, ilçeye taşınırken bir kısmı da şehirden ayrıldı. Acı olayın yıldönümünde bir araya gelen sel mağdurları, ilçe merkezindeki şehitler anıtında sevdiklerini ve akrabalarını yad etti.

'ACIMIZ TAZELENDİ'

Sel felaketinde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), "Eşim, evimle birlikte gitti. Eşyam, param, neyim varsa gitti. 3 tane hayvanım vardı, hepsi gitti. Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım. Çocuklarımızın cenazesi bulunmamış. Eşimin bir kirli gömleği kalsa, bir iş pantolonunu görsem de hatırlasam nasıldı diye. Üzülüyorum ama hiçbir şeyi kalmadı. Eşimin bir tek ismini burada görüyorum. Hatırladıkça ağlarım" dedi. Cevahir, kendilerine kira yardımı yapılmasını da istedi.

'BURADA GEÇİNEMİYORUZ'

Çamlıktepe'deki sel felaketinde 3 akrabasını kaybeden ve evi yıkılan Hamdi Cevahir ise "Orada hayvan besliyorduk, Bağımız, bahçemiz, tarlamızla geçiniyorduk. Burada hiçbirşeyimiz yok. Sadece binanın içindeyiz. Bir gelirimiz yok. Bize burada kira yardımı yapıyorlar ama biz burada geçinemiyoruz. Devlet tarafından yer tespit etsinler. Köyde daha sağlam bir yerde evlerimizin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN DE ORADAYDIM'

Çamlıktepe Mahallesi Muhtarı Yusuf Kuloğlu da "Ölenlerin hepsi arkadaşımızdı. Ben de oradaydım o anda ama bizim günümüz bitmemişti. Hepsine Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum. Benzer felaketlerin yaşanmaması için dere yataklarına ev yapılmaması gerekiyor" dedi.

YIKIM KARESİNDE

Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıkmıştı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Çamlıktepe'nin drone görüntüsü

-Çamlıktepe'den görüntüler

-Dere görüntüsü

-Sel felaketinin izlerini taşıyan derelerden görüntüler

-Sel felaketi yaşanan derede yüzen çocuklardan detaylar

-Muhabir(Selay Saykal) anonsu

-Röportajlar

-Araklı merkezinde hayatını kaybedenler ve 15 Temmuz şehitleri adına yapılan anıttan görüntü

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR-SELAY SAYKAL/DHA

===========================

KARAPINAR, TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR

KONYA'da şu an 1'i lisanslı, 6 güneş enerji santraliyle elektrik üreten Karapınar, şantiye çalışmalarına yeni başlanan bölgeye kurulacak yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santralle Türkiye'nin enerji üssü oluyor. Şu an için bölgede tek lisanslı üretim yapan firmanın santral sorumlusu Elektrik teknisyeni Çağlar Özbakır, "Bölgede şu an için faaliyette olan devlet destekli ve lisanslı üretim yapan tek firmayız. Santralimizde günlük 250 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyoruz" dedi.

Konya'nın doğusunda ve 95 kilometre uzaklıkta, 50 bin nüfusa sahip Karapınar, Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilen ve en fazla rüzgar erozyonuna maruz kalan sahasında yer alıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 279,5 milimetre ile en az yağış alan bölgelerinden biri olan Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı 10 derece. Yağış yetersizliği ve yeraltı su seviyenin düşük olması nedeniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru tarım yapılıyor. Tarım alanları içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutması da dikkat çekiyor. Karapınar aynı zamanda dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü ve irili ufaklı 350'nin üzerinde obruklarıyla da tanınıyor. Güneş enerji santralinin kurulması için Karapınar'ın tercih edilmesini nedeni de düz bir arazi ve güneşlenmenin fazla olmasından kaynaklanıyor.

6 BİN HEKTARLIK ALANA KURULACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesini yaptı. İhaleyi ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu aldı. 6 bin hektarlık alana kurulacak olan santralin şantiye çalışmaları başladı. 1000 megavat elektrik gücüne sahip, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santral yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşecek. Bölgede lisans şartı gerekmediği için 1'er megavatlık 5 santralin yanı sıra günlük 10 megavat elektrik üretim yapan 1 lisanlı santralde bulunuyor.

'250 BİN KONUTA YETECEK ELEKTRİK ÜRETİYORUZ'

Geçen yıl ekim ayında elektrik üretmeye başlayan Elin Elektrik şirketine ait lisanslı güneş enerji santralinin sorumlusu elektrik teknisyeni Çağlar Özbakır, santrallerinin 285 bin metrekare alana kurulu olduğunu belirtti. Günlük 100 megavat elektrik ürettiklerini ifade eden Özbakır, şunları söyledi:

"Bölgede şu an için faaliyette olan devlet destekli ve lisanslı üretim yapan tek firmayız. Santralimizde günlük 250 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyoruz. Kurulu gücü 12 megavatlık sahadır. Sahanın ortalama günlük üretimi yaz döneminde 100 megavattır. Kış döneminde 40 ile 50 megavattır. Karapınar'ın günlük ortalama 15 megavat tüketimi vardır ve ilçenin 5-6 katını üretebiliyoruz."

Özbakır, santralin yaklaşık 15 milyon dolara mal olduğunu ve 5 yılda yatırım maliyetinin amorti edildiğini kaydetti.

DOĞAYA ZARAR VERMİYOR

Santralin doğaya zarar vermediğini belirten Özbakır, "Santralimize çevre düzenlemesi yapmadık. Doğal haliyle duruyor ve doğallığına zarar verilmedi. Burası mera arazisiydi. Tarıma elverişsiz ve çorak bölgeydi. Ağaç falan yetişmiyor. Güneşe elverişli olduğu içinde bakanlık tarafından bu bölgeler Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan edildi. Burada ürettiğimiz elektriği TEAŞ'a veriyoruz ve oradan da Türkiye geneline dağıtımı yapılıyor." diye konuştu.

Santraldeki panelleri de kendi fabrikalarında ürettiklerini ifade eden Özbakır, "Sahamızda 34 bin panel kullandık. Panellerimizi kendi fabrikamızda üretiyoruz. Tamamen yerli üretimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Faaliyette olan santralden drone ile havadan görüntü

-Panellerden ve santralden detay

-Kurulması planlanan santralin şantiyesinden drone ile havadan görüntü

-Çağlar Özbakır röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA-Mehmet OKUYUCU-Atilla ATMACA KONYA

=============================================================

BELEDİYE ARILAR İÇİN 'BAL ORMANI' KURDU

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi'nin destekleriyle 110 kovan arı için bal ormanı kuruldu. Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya'nın balını marka haline getirmek için bal ormanlarının büyük katkısı olacağını söyledi.

Şenkaya'da 35 dönüm araziye kurulan bal ormanında yaban kirazı, söğüt, çam, akçaağaç, akasya, ıhlamur, arı otu, korunga, geven, Lavanta ile florası yüksek çok sayıda meyve ağacı ve 30 çeşit çiçek ekilerek oluşturulan bal ormanı açıldı. DAP İdaresi'nin verdiği 200 bin lira destekle oluşturulan ormana 110 kovan konuldu.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, 71 mahallesi bulunan ilçede arıcılığın yaygın şekilde yapıldığını belirterek, "Çok kaliteli balımız var. Pazarlamak noktasında eksiklerimizi gidererek Şenkaya'mızın balını marka haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle bal ormanı projesi hazırladık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk ve projemiz onaylandı. 35 dönümlük araziye florası yüksek fidanlar ve çiçekler ile yoncamızı korungamızı ektik. Burada balımızı üretmeye başladık. Şuan 110 adet kovanımız mevcut" dedi.

İlçeye bağlı mahallelerdeki nüfusun yaşlı olduğuna dikkat çeken Başkan Bedir, "Yaşlı nüfusumuz hayvancılık yapamaz, tarımla uğraşamaz ama arıcılık yapabilir, bal üretebilir. Önemli olan o insanların ürettikleri balı ekonomiye kazandırmak. Bizim amacımız ekonomiyi canlandırmak. Organik olarak üretilen balı Türkiye ve dünya pazarıyla buluşturmak. Bu konuda ikinci projemiz bal paketleme tesisi. Şenkaya organik balını paketlemesini yapacağız. Hedefimiz üreten bir belediye üreten bir ilçe kalkınan bir ilçe olmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Şenkaya ilçesi genel görünüm

-Bal ormanına çiçek dikimi

-Kovanlar

-Çiçekler

-Fidan sahası

-Arılar

-Kovan açmaları

-Şenkaya belediye başkanı Yavuz Bedir röp

-Belediye personeli röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

=======================

PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Palandöken Belediyesi, çocukları maske kullanımına özendirmek için çizgi film karakterlerinin yer aldığı maskeler üretti. Kentte kullanımı zorunlu olan maskeler, parklarda oynayan çocuklara dağıtıldı.

Merkez Palandöken İlçe Belediyesi, bünyesindeki Kültür Merkezleri'nde çocuklara özel maske üretti. Çizgi film kahramanlarının yer aldığı maskeler, parklarda oyun oynayan çocuklara dağıtıldı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından ilçe merkezindeki parklarda dağıtılan maskelerden almak isteyen çocuklar, zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal edince görevliler tarafından uyarıldı. Aldıkları maskeleri hemen takan çocuklar, çok beğendiklerini dile getirdi.

'MASKE KULLANIMINI ÖZENDİRMEK İÇİN YAPTIK'

Maske dağıttığı çocuklarla sohbet eden Başkan Muhammet Sunar, "Palandöken Belediyesi pandemi süreci boyunca bünyesinde bulunan Kültür Merkezlerinde tek kullanımlık ve yıkanabilir maske üretti. Çocuklarımızın dışarıya çıkma yasağının kalkmasıyla beraber parklarımızda bir çocuk yoğunluğu gözlemlendi. Biz de bunun için 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Üretilen maskeler çocuklara büyük geliyor. Daha küçük ebatlarda maskeler ürettik. Parklarda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Böylece hem çocuklarımız için onların bedenlerine, yüzlerine uygun maske üretmiş oluyoruz hem de maske kullanımını özendirmek için çizgi roman kahramanlarının figürlerini basmış olduk. Çocukların ilgisi oldukça fazla. Bu da bizi memnun ediyor. Parklarla çocukların buluşması da ayrıca bizde çok büyük bir memnuniyet sağladı" diye konuştu.

MASKELER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Tom ve Jerry'nin resminin yer aldığı maskeyi tercih ettiğini belirten Baran Çağış (11), Başkan Muhammet Sunar'a teşekkür etti. Çağış, "Maskemi çok beğendim. Belediye başkanımıza böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederim. Tom ve Jerry çok sevdiğim bir kahraman. Kardeşim ile birlikte izlediğim çizgi filmi çok özledim. Hepimizin yüzümüze uygun maskesi oldu. Severek takacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maske üretilen atölye

Üretilen maskeler

Bilgisayarda karakterlerin çıkarılması

Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın maske dağıtması

Maskeleri takan çocuklar

Başkan Sunar ve çocuklar

Başkan Muhammet Sunar ile röp.

Çocuklarla röp.

Hümeyra Pardeli'nin anonsu

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

==========================

KKKA'YI YENİP SAĞLIĞINA KAVUŞTU, 'MORAL' UYARISINDA BULUNDU

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Sultan Özkan (49), sağlığına kavuştu. Özkan, dizini ısıran keneyi kendisinin çıkarmasıyla hastalandığını belirterek, "Bu hastalığı yenmenin en önemli yanı moraldir. Morali yüksek tuttuktan sonra, doktorlar da tedavisini uyguladığı zaman herhangi bir sıkıntı kalmıyor" dedi.

Sivas merkeze 200, İmranlı ilçesine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Yozatağı köyüne bağlı Handere mezrasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sultan Özkan, 15 Mayıs'ta sol ayak dizine kene yapıştığını fark etti. Köyde keçi üretimi yapan Özkan, keneyi kendisi çıkardı. Özkan, 3 gün sonra ateş ve bulantı şikayetiyle İmranlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Özkan, İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. Daha sonra kendini iyi hissetmeyince bu kez de 19 Mayıs'ta Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Özkan, buradan KKKA şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, hastanede yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından 27 Mayıs'ta taburcu oldu. Mezradaki yayla evinde keçilerinin başına yeniden dönen Özkan, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Her gün keçileri ile vakit geçiren Özkan, Demirören Haber Ajansı'na tedavi sürecini anlattı.

'TEDAVİM ÇOK BAŞARILI GEÇTİ'

Keneyi fark ettikten sonra kendisinin çıkardığını söyleyen Sultan Özkan, "Keneyi kopartıp çıkardıktan 3 gün sonra rahatsızlandım, doktora gittim, İmranlı'daki doktora. Orada bana tahlil yaptılar. Herhangi bir şey denmedi. Geri geldim, iki gün sonra tekrar rahatsızlandım, komaya girdim. Zara'ya gittim. Zara'dakiler kene ısırığı olduğunu söylediler, Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta da gittim. Hastaneye yatırdılar. Çok kötü günler geçirdim, çok rahatsız oldum. Ama şimdi çok iyiyim. Doktorlarım da çok çok iyiydi, çok ilgilendiler, çok baktılar bana. On gün yattım, on gün sonra taburcu oldum. Doktorlarım çok iyiydi. İlgileri de ilaçları da her şeyleri de çok ilgilendiler benimle. Tedavimin çok başarılı geçtiğini söylediler. Kanımı değiştirdiler. Benimle gelenler ilaçlara daha hiç cevap vermedi" dedi.

'FARKLI BİR KENEYDİ'

Tedavi sürecinde hiç korkmadığını belirten Özkan, "Zaten sürekli doktorlarım diyordu 'hiç korkma, cesaretli ol, moralini bozma' diyorlardı. 'Önemli olan moral, moralini yüksek tut sen bunu atlatacaksın' diyorlardı. Kenenin farklı tür olduğunu fark ettim. Ama ben üç gün sonra rahatsızlanınca keneden olduğunu da hiç akıl etmedim. Normal bir rahatsızlık zannettim ama sonradan gittiğimde kene olduğunu ben de doktorlardan duydum. Kene diğerlerinden farklıydı. Hem biraz daha büyüktü ve rengi yeşildi. Bizim günlük hayvanlarımızda olan kene değildi. Daha farklı bir keneydi" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN MORAL'

Vücudunda kene görenlere tavsiyelerde bulunan Özkan, "Kendileri çıkarmasınlar. Çıkarırlarsa da hemen doktora gitmesi lazım. Ben üç gün bekledim, beklemeseydim bu kadar sıkıntı yaşamayacaktım. Üç gün beklediğim için kana karışmış. Yani daha ilk müdahalesinde gitseydim bu kadar sıkıntı vermeyecekti. Zaten kene ısırdıktan sonra önemli olan moral. Moralini yüksek tutacak, moralini yüksek tuttuktan sonra doktorlar da tedavi uygulayınca herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Benim günlük kanımı değiştiriyorlardı. Üç gün süreyle kanım değişti, sürekli kan verildi ve ben atlattım. Keneyi artık kendim çıkarmam. İllaki doktora gitmem lazım. Hayvanlarımızı sürekli ilaçlıyoruz. 3 kez hayvanlarımızı ilaçladık. Şu anda herhangi bir şey yok, korkacağımız bir şey yok. Sürekli hayvanların barınak yerlerini, keçileri, her şeyleri ilaçladık. Şu anda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Mezradan görüntüler

-Kadının evinde görüntüleri

-Keçileri ile ilgilenmesi

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

=====================

KALAYCILIKTAN, KELLE ÜTÜLÜCÜLÜĞÜNE GEÇTİ

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 50 yıldır kalaycılık yapan Ali Dilsizoğlu (72), talep azalmaya başlayınca kelle ütücülüğü işine yoğunlaştı. Günlük 60 civarında hayvan kellesi ütüleyerek kasaplara gönderen Dilsizoğlu, bu yöntemin ete lezzet kattığını söyledi.

Zile'deki tarihi uzun çarşıda esnaflık yapan 2 çocuk babası Ali Dilsizoğlu, kasaplara kelle ütüleme işi yapıyor. İlkokulu bitirdikten sonra bir kalaycının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Dilsizoğlu, 22 yaşında bu işte usta oldu. Kelle ütületmek için gelen vatandaşların isteğini de yerine getiren Dilsizoğlu, kalaycılığın yanı sıra bu işi de üstlendi. 57 yaşına kadar başka bir kalaycının yanında hem kalaycılık hem de kelle ütüleme işi yapan Dilsizoğlu, daha sonra kendi iş yerini açtı. Kalaycılığı bırakan Dilsizoğlu, sadece kelle ütüleme işine yoğunlaştı. Dilsizoğlu, 15 yıldır kendi iş yerinde kasaplar için günlük ortalama 60 kelle ütülüyor.

'50 SENEDİR KELLE ÜTÜLÜYORUM'

50 yıldır usta olarak kalaycılık yaptığını ancak 15 yıldır sadece kelle ütüleme işi ile uğraştığını ifade eden Dilsizoğlu, "Kasaplara kelle ütülüyorum. Kellenin çok faydaları var. Bel ve diz ağrısına iyi geldiğini söylerler. Ateşte ütülenen kellenin tadı başka olur. Yüzülmüş kellenin tadı olmaz. Çok faydaları vardır. 50 senedir kelle ütülüyorum. Yüzüldüğünde tadı olmaz. Ben gürgen ya da pelit odunu ile körükte, ateşte yapıyorum. Semaver ve antika tamiri de yapıyorum. Antika semaverleri tamir ederim. Çocukluktan kalaycılıkla başladım. En son kelle ütüleme işine verdim kendimi" dedi.

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Öte yandan ütüleme yöntemi ile kasaplara ve oradan lokantaya geçen kelle ve paçalar da son dönemde yoğun ilgi görüyor. Kentte lokanta işleten Hakan Kutlay (40), "Daha önce yurt içi yurt dışı birçok işletmede çalıştım. Tokat'ta da 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Pandemi sürecinde kelle paça satışı inanılmaz şekilde arttı. Bunun artma sebebi de ulusal ve yerel basında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ile alakalı verilen bilgilerle biz de bunu bire bir gördük ve yaşadık. Günlük 24 saat kaynayan kemik suyu ile yapılan kelle paça çorbası var olan satışların 3- 4 katı fazlasına çıktı. İnsanlar gelip hastasına özellikle tencere ile alıyor. İçeride servisin olmadığı dönemde paket servis şeklinde kelle paça satışında çok güzel bir artış oldu. Tahminen bu satışların böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar buna yöneldi. Yazın bu şekilde kelle paça hiçbir dönemde böyle satılmamıştı. Şu anda satışlar yaz ayı değil kış ayı gibi" diye konuştu.