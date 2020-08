'Sokak düğünlerinin ceremesi, düğün salonlarımıza kesilmesin'

DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı kentlerde düğün süresinin 2 saat, kişi sayısının ise 50 ile sınırlandırılmasını değerlendirdi. Düğün sektörüne destek beklediklerini aktaran Ay, "Sokak düğünlerinin ceremesini lütfen düğün salonlarımıza kesmesinler" dedi.

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle il hıfzıssıhha kurullarının düğünlerle ilgili olarak yeni tedbir ve önemler aldığını anlattı. Sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı kentlerde düğün süresinin 2 saate kadar düşürüldüğünü, salonları 50 kişiyle sınırlandırdıklarını belirten Barış Ay, denetimlerin sıkça yapıldığı düğün salonlarında işletmecilerin yeni kararlar karşısında sıkıntı yaşadığını söyleyerek, destek istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mart ayından 1 Temmuz'a kadar düğün, kına salonları ile organizasyoncuların kapalı olduğunu ve iş yapamadıklarını hatırlatan Barış Ay, sokak ve köy düğünlerindeki tedbirsizlik nedeniyle vaka sayısında artış yaşandığını, yeni tedbirlerin kentlerde uygulanmaya başlandığını kaydetti. Düğün sektöründeki kişilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Ay, 6 aylık olan düğün sezonunda 3 aylık kiralarının biriktiğini, vergi borcu, personel maaşları ve kredi borçlarını ödemekte zorlandıklarını aktardı.

'SALONLAR SÜREKLİ DENETLENİYOR'Düğün salonlarının her gün denetlendiğini aktaran Barış Ay, "Bizler sürekli denetleniyoruz. Peki sokak düğünleri? Sokak düğünlerinde hangi tedbirleri uyguluyorlar? Sokak düğünlerinin ceremesini lütfen düğün salonlarımıza kesmesinler" diye konuştu. Sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını belirten Ay, düğün salonlarına giriş yapacak kişilerin HES programından hasta olup olamadığını öğrendiklerini, misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü, maske takıldığını ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Sosyal mesafesiz sokak düğün ve kınalarından görüntü Düğün salonundan görüntüRÖP1: Barış Ay ile röportajDetay

HABER: Aslı DURAN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=============================

Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi Kebabı

KEBABIN Başkenti Adana'da uzun yıllardır işlettiği restoranında kebap ustalığı yapan Şevket Azboy'un (59), Uzakdoğu kültüründen esinlenerek yaptığı 'et suşi kebabı' Adanalıların ilgisini çekti.Kentte yaklaşık 30 yıldır merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki restoranında kebapçılık yapan Şevket Azboy, geçmiş yıllarda bir restoranda Uzakdoğu yemeği olan suşiyi tattı ve yemeğin şeklini çok beğendi. Suşinin şeklini Adana kebabına uyarlamaya karar veren kebap ustası, mangalda pişen bir kebabı alarak etrafına pide sardı. Daha sonra pideyi suşi şeklinde kesen Azboy, yoğurt ve tereyağı ile süslediği yemeğe 'suşi kebabı' ismini verdi. Adanalıların ilk duyduklarında şaşırsalar da tadına baktıklarında suşi kebabını çok sevdiğini dile getiren Azboy, kentte et ile ilk defa kendisinin suşi yaptığını kaydetti.'BAŞTA ÇEKİNDİM'Suşi kebabının hikayesinin neredeyse 30 yıla dayandığını dile getiren Şevket Azboy, bu fikri ilk kez kendisinin hayata geçirdiğini ama daha sonra Türkiye'de birçok restoranda et suşi kebabının yayıldığını söyledi. İlk etapta suşi kebabını Adanalıların önüne koymakta çekindiğini belirten Azboy, yemeği tadanlardan olumlu tepkiler alması üzerine suşi kebabını restoran menüsüne koymaya karar verdiğini kaydetti.'İLK DUYDUKLARINDA BALIK SANIYORLAR'Kebapçılıkta yeniliğe açık olmak gerektiğini ifade eden Azboy, "Bu işi severek yapıyorsan aklına değişik şeyler gelir. Sürekli ilerlemek ve yenilikçi olmak gerekir. Durduğun yerde sayarak lezzet yakalayamazsın. Sürekli kendini geliştirerek çalışmak gerek" dedi.

İnsanların suşi ismini duyunca yemeğin balıktan yapıldığını düşündüğünü söyleyen Azboy, suşi kebabının ana ürününün Adana kebabı olduğunu dile getirdi. Azboy, fiyatı 40 liradan günde yaklaşık 30 porsiyon suşi kebabı sattığını söyledi.