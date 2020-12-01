Son dakika haberi: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

01.12.2020 09:54
Son dakika haberi: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı.

Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüslü cenazelerin ise hastanede yıkandıktan sonra silikonla kapatılan ceset torbasına konularak son yolculuklarına hazırlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallar hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de son koronavirüs döneminde yaşadıklarını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüs salgını nedeniyle birtakım önlemler altında işlerini sürdürüyor.

'ÖLÜ BEDENLERDEN KORKMUYORUM'Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi. Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu. Zaman zaman zorlandığımız cenazeler oluyor. Cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz. İlk cenazem denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" dedi.

'KORONAVİRÜSLÜ CENAZELER HASTANEDE YIKANIYOR'Koronavirüslü cenazelerin hastanede yıkandığını belirten Gürsoy, "Koronavirüs nedeniyle cenazeyi yıkarken tek kullanımlık tulum giyiyoruz, eldiven ve maske takıyoruz. Koronavirüsten ölen hastalarımızı hastanede yıkıyoruz. Gasilhaneye getirilmiyor. Yıkandıktan sonra ceset torbasına koyarak silikonluyoruz. Bazı cenazelerimiz ise tabutla defnediliyor. Mezarlıkta çalışan kazıcılarımız, imamlarımız, şoförlerimiz zarar görmesin diye bu yöntemi uyguluyoruz" dedi.

'GASİLHANEYE 2 KİŞİDEN FAZLASINI ALMIYORUZ'

13 yıldır gassallık yapan 2 çocuk babası Murat Solmaz ise, "Gassallık herkesin yapabileceği bir iş değil, hem ürperme, korku var hem herkes buna cesaret edemez. İşimizi severek yapıyoruz. Zaman zaman etkilendiğimiz cenazeler oluyor. Özellikle çocuk cenazeler bizi etkiliyor. Koronavirüslü cenazeler hastaneden yıkanmadan teslim edilmiyor artık. Cenaze yakınlarını alamıyoruz. İçeriye sadece 2 yakını girebiliyor. 60 yaş ve üzerini de alamıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı, Murat Solmaz, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler" Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika! Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek         
09:50
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü         
07:28
Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi         
02:31
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi         
23:33
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei