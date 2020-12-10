DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

10.12.2020 20:16

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı. Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINMA ANLARI AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.

(İHA)

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Meriç Nehri, Aytaç Ünsal, Ölüm Orucu, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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