Son dakika haberi! DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 kişiye dava açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 kişiye dava açıldı

14.04.2022 12:36
Son dakika haberi! DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 kişiye dava açıldı

Son dakika gelişmesine göre Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) bağışlarla topladığı paraların dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanık hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye...

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) bağışlarla topladığı paraların dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanık hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtildi.

İçişleri Bakanlığının müfettişlerince dernekte denetim yapıldığı anlatılan iddianamede, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmamış olması sebebiyle Dernekler Kanunu'nun 11. maddesinin ve ilgili yönetmeliğin 32. maddesinin ihlal edildiği kaydedildi.

Dernek gelirleri alındı belgelerinin veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun denetim sırasında ibraz edilmediği ve derneğin banka hesabı ile ayrı bir kasasının bulunmadığı aktarılan iddianamede, dernek paralarının sayman olan sanık Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği bildirildi.

İddianamede 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtildi.

Sanık ifadeleri

İddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan Mehmet Şimşek, 2012-2015 yıllarında başkan olarak görev yaptığını, o tarihten sonra kayıt üstünde dernek üyesi olarak devam ettiğini anlatarak, gelir ile giderler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Ekrem Baran da 2016 yılından itibaren başkan olarak görev yaptığı derneğin defterlerinin Rıza Oğur tarafından tutulduğunu belirterek, harcama giderinin Rıza Oğur'dan sorulması gerektiğini ifade etti.

Sanık Rıza Oğur ise 2019 yılında dernekten ayrıldığını, tüm bağış paraları ile diğer gelirleri defterde tuttuğunu anlatarak, bu defterleri dernekte isimlerini bilmediği genç çocukların da tuttuğunu savundu.

İddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından birer yıldan yedişer yıla kadar hapisle çarptırılmaları isteniyor.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Mehmet Şimşek, Muhalefet, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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