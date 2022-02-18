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Son dakika haberi... DİAYDER üyelerinin yargılandığı terör davası ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberi... DİAYDER üyelerinin yargılandığı terör davası ertelendi

18.02.2022 18:00
Son dakika haberi... DİAYDER üyelerinin yargılandığı terör davası ertelendi

Son dakika haberler: Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu 8 sanığın savunması alındı.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu 8 sanığın savunması alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın öğleden sonraki oturumu, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Tutuklu sanıklardan Nezir Erdemci, DİAYDER üyesi olmadığını ve bu davada yargılanma sebebini bilmediğini öne sürdü.

"DİAYDER aslında bir dernekten çok mescittir"

Sağlık çalışanı olduğunu belirten sanık Sefa Mehmetoğlu da gece nöbetinde gözaltına alındığını ve 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Kendime her gün 'Neden buradayım.' diye sordum. Kendimi dindar bir cumhuriyetçi olarak tanımlıyorum. Atılı suçu işlemiş olsaydım zannederim, onu da inkar etmekten çekinirdim. Çağrıcılar grubuna ve onların basın açıklamasına katılmadım ancak Demokratik İslam Kongresi'ne katıldım." dedi.

Çeşitli gazetelere amatör olarak yazılar yazdığını, bunların DİAYDER adına yazdığının iddia edildiğini dile getiren Mehmetoğlu, kurulan bağlantıyı anlamadığını söyledi. DİAYDER aslında bir dernekten çok mescit olduğunu savunan Mehmetoğlu, Şirinevler'de otururken buraya gittiğini, cuma namazlarına katıldığını anlattı.

Mehmetoğlu, "Müslümanım ama terörist olduğumu düşünmüyorum. Hayatım boyunca en karşı olduğum kavramlar silah, terör ve örgüttür. Hiçbir örgütle irtibatım yoktur. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

"Derneğin örgütle iltisakını kabul etmiyorum"

Sanık Hafit Tunç ise yasal bir parti olan HDP'ye üye olmanın suç sayılamayacağını belirterek, iddianamede her konuştuğu kelimenin sakıncalı, suçlu gibi gösterildiğini savundu. Dinine bağlı olduğunu ifade eden Tunç, tahliyesini istedi.

Sanıklardan Mehmet Emin Arslan da üyesi olduğu DİAYDER'in İslami sivil toplum örgütü olduğunu ileri sürerek, "Derneğin herhangi bir örgütle iltisaklı olduğu iddiasını reddediyorum. Karalama ve ötekileştirme vardır. " şeklinde sacunma yaptı.

Haklarında iddianame düzenlenmesinin ardından dernek üyelerinin terörist olarak yansıtıldığını iddia eden Arslan, "Buradakilerin çoğu en az 65 yaşında. Bu gruptan terörist çıkar mı?" ifadesini kullandı.

Duruşma, 21 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DİAYDER üyelerinin yargılandığı terör davası ertelendi - Son Dakika


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