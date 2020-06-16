Son dakika haberi! Dicle Elektrik'ten inşaatçılara

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaatlarda enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen mesafenin korunmasına ilişkin inşaatçılara uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmasının önemine değinilerek, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde devam eden inşaatlardaki yanlış uygulamalara dikkat çekildi.

Enerji nakil hatlarıyla elektrik direklerinin konutlara yapışık biçimde yerleştirildiğinin görülmesi üzerine tedbir alınması için Dicle Elektrik tarafından yapılan tespitler yerel yönetimlerle de paylaşıldı.

Elektrik direği iletkenlerinin gerilim seviyelerine göre yapılara en fazla yaklaşabileceği yatay ve düşey mesafelerin yönetmeliklerde belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu mesafelerin normal şartlarda güvenli mesafeler olduğu ancak inşaat, tadilat ve kat çıkma gibi durumlarda zaman zaman güvenlik mesafesinin önemli ölçüde ihlal edilebildiği belirtildi.

Açıklamada, inşaatlara malzeme çekilmesi sırasında iletim hatlarına temas riski bulunduğu belirtilerek, herhangi bir kaza yaşanmaması için Dicle Elektrik'e başvurularak enerji kesme talebinde bulunulması da istendi.