Son dakika haberi... Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama

20.10.2022 09:47
Son dakika haberi... Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama

Son dakika haber... Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı. Yapılan operasyonda göz altına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu tacirliği yapan şahıslara yönelik olarak farklı yer ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda "16.26 gram metamfetamin maddesi, 7.52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 3 bin 945 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan M.D, Y.K ve E.K adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama - Son Dakika
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