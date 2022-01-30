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Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu

30.01.2022 10:36
Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu

Son dakika gündem haberi: Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi iş birliği ile başlattığı 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi iş birliği ile başlattığı 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Düzenlenen final turu sonrasında Mitrho, Medroco Medikal Robotik, Sina, Robocare, DentiAssist ve Fiziu adlı girişimler Kuluçka programına devam etmeye hak kazandı.

Vodafone Business'ın, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi iş birliği ile başlattığı sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerini ve girişimleri destekleyecek 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Final turu sonrasında Hatice Turhan'ın geliştirdiği Mitrho, Ömer Faruk Başargan ve kurucu ortağı Özgün Eşim'in geliştirdiği Medroco Medikal Robotik, Vahid Ahmadipour'un geliştirdiği Sina, Fırat Pirli'nin geliştirdiği Robocare, Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan ve ekibinin geliştirdiği DentiAssist ve Seda Gözener Canbülbül, Batuhan Canbülbül, Enes Taha Selek, Murat Resul Odabaş ve Recep Önüt ortaklığı ile geliştirilen Fiziu adlı girişimler Kuluçka programına devam etmeye hak kazandı.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER

Mitrho: Mitrho, yüksek UVC gücü ile hızlı, tescilli tasarımı ile taşınabilir ve estetik, 360 derece sensör sistemi, mobil uygulamadan kontrol ve otomatik açılma özellikleri ile kullanımı kolay UVC dezenfeksiyon cihazı olarak dikkat çekiyor.

Medroco Medikal Robotik: Medroco, orta ve az gelişmiş ülkelerdeki rehabilitasyon problemlerini çözmek amacı ile kurulmuş, rehabilitasyon alanında robotlardan sensörlere kadar birçok yenilikçi teknolojiyi kendi bünyesinde üreten ödüllü bir deep-tech startup. Üst Ekstremite Robotik Rehabilitasyon cihazının, içerdiği global yenilikçi özellikler ile felç başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Sina: Biuniq teknoloji şirketinde geliştirilen biomekatronik teknolojilerden biri olan Sina robotu, el parmaklarında rehabilitasyon sürecini verimli hale getirmek amacı ile geliştirilmiş bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde klinikler, hastalarına evlerinde de kaliteli robotik rehabilitasyonu sunabiliyor. Ayrıca, hastaya özel günlük veya haftalık rehabilitasyon hazırlanabiliyor, kullanıcı dostu web arayüzü ile hastanın süreci daha rahat takip etmesine imkan sunuluyor.

Robocare: Robocare fiziksel engelli hastalar, yaşlılar ve belirli sürede hasta yatağında ikamet etmek zorunda olan hastalar için tasarlanmış bir girişim. Proje, hastayı sürekli temiz tutarak ona en hijyenik bakım sunan ve bunu 7/24 otomatik olarak insana ihtiyaç duymadan yapan komple bir bakım ünitesi olarak dikkat çekiyor.

DentiAssist: DentiAssist, diş hekimleri için yapay zeka ile otomatik dental radyografi analizi yapan teşhise yardımcı bir karar destek sistemi yazılımı sunuyor. Diş hekimlerinin iş yükü azaltılarak daha verimli çalışmaları ve hastaların mevcut ağız durumlarının kolayca raporlanıp kaydedilerek, ağız sağlığının zaman içindeki değişiminin incelenebilmesi sağlanıyor.

Fiziu: Fiziu dijital fizyoterapi hizmetleri sunan kas-iskelet sistemine özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı yazılım platformu olarak dikkat çekiyor.

Eylül ayında başlayan programa sadece sağlık alanında ve "dijital sağlık" temasına uygun projeler kabul edildi. Herkese açık olan program başvurularında, iş planı tamamlanan ve şirketleşmeye hazır olan projeler değerlendirmeye alındı. Acıbadem Üniversitesi Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Vodafone üst düzey yöneticileri de projeleri değerlendirmek üzere jüride yer aldı.

Başlatılan program çerçevesinde Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne kurduğu 5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayan girişimciler, 5G, Bulut Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti gibi dijital çözümler alanında Vodafone Business profesyonellerinden 'Dijitalde Var Olma', 'B2B Ürün Yönetimi', 'Tüketici Davranışları', '5G Teknolojisi', '5G'nin Kullanım Alanları' ve 'Medyada Yer Alma' eğitimleri ve danışmanlık alma şansı yakaladı.

5G TEKNOLOJİSİ YENİLİKÇİ UYGULAMALARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, program ile ilgili şunları söyledi:

"Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile başlattığımız 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programı, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerinin ve girişimlerin desteklenmesi amacıyla büyük önem taşıyor. Vodafone Business olarak 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek verdiğimiz programda, projelerin 5G teknolojisiyle donattığımız kuluçka merkezinde gelişimini sağladık. Projenin devam eden aşamalarında da Vodafone 5G teknolojisinden ücretsiz faydalanıp uygulamalarını geliştirmelerine destek vereceğiz. Grubumuz dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyor. 5G teknolojisi aynı anda birçok cihazın internete bağlanıp kontrol edilebilmesinin ve gecikmenin çok az olması nedeniyle farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açıyor. Dünyada 5G'ye geçen ülkelerde yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin ise şöyle konuştu:

"Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi olarak Vodafone Business ortaklığı ile 'Dijital Sağlık' temalı çağrı kapsamında gerçekleştirilen programda başarılı bir eğitim sürecini geride bıraktık. Girişimcilerimiz sağlık alanında iş fikirlerinin hayata geçirilmesi noktasında Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi profesyonelleri ve mentorlarından aldıkları eğitimlerin yanı sıra 5G, Bulut Teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında da Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlık hizmeti aldılar. Merkezimizde devam eden 'Dijital Sağlık' temalı programımızda sağlık alanında teknolojik çözümleri olan ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı seviyesindeki merkeze kabul edilen tüm girişimciler Acıbadem Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından ve laboratuvarlarından yararlanırken sektörel çalışma ağına da erişim sağlayacaktır. Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne kurduğu 5G altyapısıyla da ürünlerini geliştirmeye odaklanacak olan girişimcilerimizi tebrik ediyor, başarılar temenni ediyoruz."


Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu
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Acıbadem Üniversitesi, Rehabilitasyon, Vodafone, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 'Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık' programının kazananları belli oldu - Son Dakika
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