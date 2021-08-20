Son dakika haberi... Dikili'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Dikili Emniyet Müdürlüğü ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin ortak çalışmasıyla Kabakum Mahallesinde bir çiftlik evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 1950 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar ele geçirildi, O.Ş. ve İ.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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