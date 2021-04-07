Son dakika haberleri | İki aracın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı
07.04.2021 15:18
Son dakika haberi: İki aracın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı Iğdır'da dikkatsiz iki sürücü yüzünden meydana gelen trafik kazası, şehir polis kamerası tarafından kaydedildi.
İki aracın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı
IĞDIR - Iğdır'da dikkatsiz iki sürücü yüzünden meydana gelen trafik kazası, şehir polis kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen Bilgiye göre, Kaza, Iğdır merkez İlham Aliyev Bulvarı Şehit Mehmet Çavuş Anıt'ı önünde meydana geldi. Aynı anda kavşağa girmek isteyen iki sürücünün dikkatsizliği yüzünden keza meydana geldi. Kazanın yaşandığı kavşak üzerinde ilerleyen bir bisiklet sürücüsü ve yayalar son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
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