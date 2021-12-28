Son dakika haberi... Dilenirken tırın altında kalan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Gaziantep'te, kavşakta dilenirken kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, bir tırın altında kaldı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi Kırsal Terminal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta dilenirken kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Güllü K., yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden H.K. idaresindeki 01 DIF 80 plakalı tırın altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP