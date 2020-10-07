Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi

07.10.2020 13:33

Son dakika haberler: - Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi İçten içe yanan kömür yığınları soğutulmaya çalışılıyor İş makinelerinin dağıttığı kömür yığınlarına itfaiye ekipleri su sıkıyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkın sokağa dökülmesine neden olan Kömürcüler OSB'de söndürme çalışmaları...

- Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi

İçten içe yanan kömür yığınları soğutulmaya çalışılıyor

İş makinelerinin dağıttığı kömür yığınlarına itfaiye ekipleri su sıkıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkın sokağa dökülmesine neden olan Kömürcüler OSB'de söndürme çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

Dilovası'nda halkın sokağa dökülerek eylem yapmasına neden olan Kömürcüler OSB'deki kömürlük alan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün gece 21.00'da Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndefaaliyet gösteren bir firmanın depolama alanında çıkan yangın sonrasında oluşan koku ve duman vatandaşları sokağa döktü. Çevre ilçelerde de hissedilen kokudan rahatsız olan yaklaşık 150 kişilik bir grup, sanayi bölgesine gelerek eylem yaptı. Eylemin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yapılan inceleme sonrasında kömürlerin yandığı OSB işletmelerinden Atakaş Tic. A.Ş.'ye toplamda 265 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Geniş bir alana yayılan kömürlük alandaki yangını söndürme çalışmaları ise alanın büyüklüğü nedeniyle halen sürüyor. Yığınların içindeki kömürlerin yanmaya devam etmesi nedeniyle de itfaiye ekipleri bir yandan kömür yığınlarına soğutmaya çalışırkeni, bir yandan da iş makinaları ile yığın dağıtılıyor.

Öte yandan dün gece sokağa dökülen vatandaşları eylemlerini sonlandırması için ikna eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan da sabah saatlerinde yeniden OSB'ye giderek incelemelerde bulundu. OSB yöneticileri, işletme yetkilileri ve muhtarlar ile alanda inceleme yapan Alkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi
Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi
Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi
Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi
Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı         
16:48
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei