Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

Son dakika haberlerine göre Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü Define ararken dinamit patlatıp şelaleden düşen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi jandarma, arama kurtarma ve 112...

Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

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Define ararken dinamit patlatıp şelaleden düşen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi jandarma, arama kurtarma ve 112 ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılmaya çalışılıyor

BURSA - Bursa'nın İzik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi Jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay İznik'e bağlı Tacir Mahallesi Kanyon mevkinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi define aramak için Kanyon bölgesine geldi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağında kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kafadar yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitlere el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Jandarma, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü - Son Dakika
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