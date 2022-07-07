Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada tırın devrilme anı yürekleri de ağza getirdi. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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