Son dakika haber: Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

07.07.2022 14:39

Son dakika gelişmesine göre Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıRİZE Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

RİZE Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada tırın devrilme anı yürekleri de ağza getirdi. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Dinamit yüklü tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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