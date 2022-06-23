Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

23.06.2022 01:05

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinnet getiren Seyfullah Uslu, 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk ile dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ü av tüfeğiyle öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, cinnet getiren Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi.

Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerce yapılan incelemede; anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

NÜFUSA ANNESİNİN SOYADIYLA KAYITLI

Nazlı Erva Öztürk'ün dini nikahlı çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kayıt yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti
Kaynak: DHA

Yasemin Öztürk, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta feci olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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