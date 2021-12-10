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Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada

10.12.2021 21:46
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Yüksel Yücel (53), hayatını kaybetti.

ANKARA'da otomobille seyir halindeyken  direksiyon başında kalp krizi geçiren Yüksel Yücel (53), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 15.30'da Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel Yücel kontrolündeki 06 FN 2176 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel'in kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Caddedeki esnaftan Ender Yoldar, "Burası biraz yokuş bir cadde. Yukarıdan araba geldi. Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ama maalesef hastanın o anda vefat ettiğini öğrendik. Ambulansın gelmesi neredeyse 30 dakika sürdü. Olay anında şans eseri burada kimse yoktu. Daha fazla zarar olabilirdi" dedi.


Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada

Kalp Krizi, Otomobil, Çankaya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada - Son Dakika
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